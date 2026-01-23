日本調整外國人政策 | 擬收緊入籍條件 居住年限由5年增至10年以上
更新時間：12:45 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:45 2026-01-23 HKT
日本政府周五在首相官邸舉行外國人政策相關閣僚會議，擬將原本取得國籍的5年標準提高至10年，與永居許可一致；另外也將探討制定外國人購置土地相關規則，將外國人取得土地的標準嚴格化。
嚴格規範購買土地
共同社報道，外國人政策被寫入各黨的眾院選舉競選承諾，或將成為今次選舉的爭論點之一。未來政府將上調「歸化」所需的居住年數，並使永住許可的審查和條件更趨嚴格。
取得日本國籍的年限部分，目前居住5年以上可取得國籍，不過政府研議把居住年限延長到與永久居留許可一致的「原則10年以上」。
詳查審查在留資格
另外，日本政府還考慮在居留審查中參考學習課程的修讀情況，詳查審查對象的在留資格，此外還將擴大強制遣返的對象犯罪範圍。
日本政府將於今夏彙整在日外國人取得土地的相關法律基本架構，納入日本國籍取得嚴格化的內容。
當局認為，由於部分外國人出現偏離法律與規則的行為，制度被不當利用，造成國民不安及不公平感。對策中提及，日本所追求的，是國民與外國人雙方都能安全、安心生活、共同繁榮的社會。
針對外國人取得土地的問題，因為目前有使用目的不透明、投機性購買的疑慮，日本政府將參考國外案例重新研擬，預計最快於2月成立專家會議，展開具體討論。
強化欠醫療費對策
同時日本政府也會強化針對外國人積欠醫療費的對策，若有積欠醫療費的外國人，入境審查標準將從「20萬日圓以上」調整至「1萬日圓以上」。
另外，作為應對稅和社保費拖欠的措施，政府將通過個人編號卡等方式掌握繳付情況，並靈活應用於在留審查。
