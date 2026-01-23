泰北清萊白廟爆肢體衝突 台情侶與當地遊客大打出手 影片瘋傳

泰國北部清萊府知名觀光景點白廟近日爆發遊客衝突事件，有台灣人與當地人疑似因在著名的奈何橋上違規拍照問題，爆發口角並大打出手，鬧進警局。整段過程被旁觀民眾拍下，長約12秒鐘，並在網上瘋傳，引起熱議。

疑台遊客違規拍照惹不滿

據泰國傳媒報道，事發於1月15下午，當時有一對台灣情侶行經白廟通往主殿的奈何橋（輪迴橋）時，疑似想在橋上留影，無視廟方禁止停留拍照的規定。後方台泰情侶上前理論，但因語言隔閡，2對情侶最終爭執不休，演變成肢體衝突，其他旅客則圍觀拍照。

台泰遊客衝突，吸引民眾圍觀拍照。ลุยชนข่าว/FB

泰國北部清萊府的白廟是知名觀光景點。泰國政府旅遊局

白廟近日爆發遊客衝突事件。維基網站

寺廟保安人員迅速介入制止，並將雙方當事人帶回清萊警局處理。當地警方透露，經調解後，雙方承認是誤會一場，沒有造成嚴重傷害意圖。在警方見證下，雙方握手言和，同意互相賠償損失並繳納相關罰款，但具體金額並未對外公布。

警介人後握手言和 互相賠償損失

廟方對此回應，奈何橋周邊設有多種語言的告示牌，明確告知遊客為了安全請勿停留，認為今次衝突純屬單一事件，不影響白廟正常開放與旅遊氛圍，但也再次呼籲遊客務必遵守參觀規則，共同維護景點秩序。

涉事的奈何橋為泰國知名藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）設計的代表作，因橋面狹窄且為藝術景觀區，廟方早已設有多國語言告示，提醒遊客禁止停留拍照，以維護秩序與安全。