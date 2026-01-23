格陵蘭之爭｜特朗普：協議賦予美國「全面軍事准入權」 傳擬加碼送島民100萬美元換入美公投

美國總統特朗普22日在瑞士達沃斯表示，正推進中的格陵蘭相關協議，將賦予美國在當地的「全面軍事准入權」，涵蓋部署所需的一切軍事設施，且「沒有期限、也沒有結束時間」。他形容，這屬國家安全與國際安全需要，強調美方「將擁有我們想要的一切軍事准入權」。

特朗普在世界經濟論壇期間接受電視訪問時透露，協議細節仍在磋商，但方向已定，完成後將容許美國在格陵蘭部署其「金穹」導彈防禦系統的組成部分。他並重申，相關安排不涉及為准入權「付出任何代價」，而是確保美方在北極戰略要地的長期存在。

特朗普日前與北約秘書長呂特會面後，宣稱雙方已達成框架性共識。不過，丹麥首相弗雷澤里克森隨即回應稱，丹麥尚未與北約就格陵蘭主權問題展開任何談判，僅表示各方正就如何加強北極共同安全展開討論，形勢依然嚴峻但「有所進展」。

與此同時，英國《每日郵報》報道，白宮正研究一項被形容為「終極提議」的方案：向每名格陵蘭島民提供100萬美元（約780萬港元），作為推動公投、並在公投中通過加入美國的誘因。據悉，公投須取得至少六成贊成票方可過關。格陵蘭人口約5.7萬人，若方案落實，總成本或達570億美元。

報道指出，儘管金額龐大，但相對於美國每年接近8000億美元的國防開支，仍屬可承受範圍，支持者認為或可減輕格陵蘭對丹麥補助的依賴，重塑當地經濟。此前亦曾有消息稱，美方考慮過向島民提供較低的一次性金額，但丹麥多次強調格陵蘭「非賣品」，任何涉及主權的安排均須經哥本哈根同意。