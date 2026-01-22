愛潑斯坦案｜克林頓夫婦拒作證被指藐視國會 委員會決定起訴

美國司法部早前公開「富豪淫媒」愛潑斯坦案的部分檔案內容，其中包括了前總統克林頓（Bill Clinton）赤裸上身與一名女子浸在浴池，以及與女子在飛機上的合照。美國國會要求克林頓夫婦接受質詢，但兩人收到國會的作證通卻缺席。國會眾議院監督委員會周三投票決定以「藐視國會罪」追究克林頓夫婦的法律責任。



關於克林頓的部分，表決結果以34 比8通過起訴，9 名民主黨人投下了贊成票，另有2名民主黨人投棄權票。至於希拉莉的部分，表決結果為28比15，只有3名民主黨人投了贊成票，1名民主黨人投棄權票。

「藐視國會罪」最高可判處一年徒刑與罰款10萬美元（約78萬港元）。監督委員會的表決只是第一步，接下來還要通過全體投票批准，才可移交給司法部起訴。

民主黨提出的修正案遭委員會駁回，該修正案要求在起訴克林頓夫婦的同時，必須同時追究司法部長邦迪（Pamela Jo Bondi）的責任，因為她一直拖延愛潑斯坦檔案的公布。

克林頓要求不留筆錄，且委員會全體成員不在場的情況下於紐約作證。監督委員會主席，肯塔基州共和黨眾議員科默（James Comer），他指出：「克林頓夫婦的最新要求清楚地表明，他們認為自己的姓氏，可以享受特殊待遇。沒有官方筆錄的要求是站不住腳的，是對希望瞭解愛潑斯坦罪行真相的美國人民一種侮辱。」

委員會最初要求兩人於去年10月作證，克林頓說他要參加喪禮，推遲到12月，之後再次推遲，而且律師「不願提供其他日期」。

2000 年代初期，克林頓曾經搭過愛潑斯坦的私人飛機，當時後者還是頗有名望的投資家，尚未被指控性犯罪。根據紀錄，愛潑斯坦在克林頓任內曾到訪白宮17次，而克林頓被指曾搭對方的私人飛機27次。克林頓發言人表示，那是幾十年前的事，而且在愛潑斯坦的罪行曝光之前，克林頓就已經停止與他來往。