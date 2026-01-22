柏崎刈羽核電廠重啟 拔除控制棒觸發警報 重啟不到半天又喊停

日本東京電力公司（TEPCO）重新啟動新潟縣柏崎刈羽核電廠6號機組，當地21日晚上7時才開機，22日凌晨12點30分左右，控制棒操作和監控又發出警報，拔棒作業隨即停止。東電決定先關閉6號機組。



該機組自福島核災後，於2012年3月起停止運作。這是時隔近14年來重新運轉，也是東電自核災以來首次重啟核電廠機組。

東電表示，6號機組共有205支控制棒，作業方式為每次拔出26支，響警報時已完成了2次操作。22日凌晨零時28分左右，在進行下一批控制棒拔出作業時，警報突然響起，人員趕緊中斷作業。

東電懷疑是電氣系統故障，已更換配電箱的元件，但問題仍未解決。由於需要花時間找出故障原因，東電決定關閉反應爐，並將此決定通知了原子能規制委員會和新潟縣當局。

東電稱，6號機組已達到「臨界」狀態，即核燃料中的核分裂反應持續發生，但反應器本身並無異常，不存在安全問題或外部影響。