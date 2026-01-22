Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國Lactalis回收含菌Picot品牌嬰幼兒奶粉 涉中國和台灣市場

法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯集團（Lactalis）周三（21日）公布，發現嬰幼兒配方奶粉和營養產品含有毒素，正回收多批奶製品，包括中國和台灣在內18個國家和地區。

拉克塔利斯在聲明中表示，正主動向藥房和超級市場回收6批旗下Picot品牌的嬰兒奶製品，當中含有蠟樣芽孢桿菌（又稱仙人掌桿菌）毒素（cereulide）。這種毒素可引起腹瀉和嘔吐。今年1月初，另一乳製品龍頭公司雀巢也回收含有仙人掌桿菌毒素的產品。

相關新聞：法Lactalis旗下產品爆沙門氏菌醜聞 83國受影響回收1200萬箱奶粉

路透社引述拉克塔利斯集團發言人指，除了法國，須從17個國家和地區回收有問題的產品，包括中國、台灣、澳洲、智利、哥倫比亞、西班牙、墨西哥、烏茲別克、秘魯、希臘和捷克等。

拉克塔利斯於2017年和2018年也曾因數十名嬰兒飲用沙門氏菌的乳製品，回收多批產品。沙門氏菌可導致傷寒和敗血症。

 

