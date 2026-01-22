格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益

美國總統特朗普出席完瑞士達沃斯出席世界經濟論壇後在社交平台宣布，華府已就格陵蘭問題與北約達成「未來協議框架」，令全球大跌眼鏡。其後他接受美國媒體訪問透露，協議框架涵蓋北極安全合作，以及美國與歐洲盟友共同參與格陵蘭礦產資源的開採權益。他形容，相關安排一旦落實，將「永久有效」。

特朗普接受CNBC訪問時透露，該框架屬「協議概念」，細節相當複雜，暫未能對外披露，但確認涉及開發格島礦產資源項目，以及在「金穹」（The Golden Dome）導彈防禦系統上的合作。他稱，美國與盟友將一同參與相關項目，確保北極地區的戰略與經濟利益。

主持人追問該協議將持續多久，特朗普回答說：「永遠。」

北約方面其後回應指出，盟國正圍繞特朗普所提及的框架展開討論，重點放在透過集體努力維護北極安全，尤其是由七個北極盟國協調行動。

根據戰略與國際研究中心數據，格陵蘭稀土儲量位居全球第八。特朗普政府近年將重建稀土供應鏈列為產業政策重點，冀減少對中國供應的依賴。稀土廣泛應用於武器系統、電動車及電子產品，被視為關鍵戰略資源。

在達沃斯論壇上的相關發言中，特朗普的表現亦引起外界關注。據《華爾街日報》報道，他在致辭談及格陵蘭時，屢次將其誤稱為冰島。在討論俄烏局勢及北約角色時，他首次將格陵蘭誤稱爲冰島，他表示希望幫助結束俄烏衝突，而這事有利北約：「我在幫助歐洲，我在幫助北約。幾天前，我告訴他們關於冰島的事情，他們都很喜歡我。」

特朗普在質疑若美國遭受攻擊，北約是否會馳援時，也將格陵蘭島誤稱爲冰島。他說：「他們在冰島上可不幫我們，我可以告訴你。我們的股市昨天因爲冰島首次下跌了，所以冰島已經讓我們損失不少錢。」

此外，在整場發言中，他多次將格陵蘭稱爲「一大塊冰」。