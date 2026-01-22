格陵蘭之爭｜信不過特朗普？格島籲國民儲備五日生活物資 丹麥擴大軍演

美國總統特朗普周三（21日）宣布，美國已就格陵蘭問題與北約形成「協議框架」，宣布撤回向8個歐洲國家加徵關稅的措施，並表態不會向格陵蘭動武。不過，丹麥及格陵蘭方面似乎尚未完全鬆一口鬆，接連釋出民防與軍事層面的部署，引發外界關注哥本哈根是否正為一場「邊談邊打」的長期博弈作準備。

格陵蘭自治政府於當地時間周三發布手冊，建議居民為潛在突發狀況作準備，包括每人每日三公升飲用水、足以維持五天的糧食儲備，以及基本日用品如衛生紙等。自治政府官員在記者會上強調，相關指引並非因應即時威脅，而是屬於常規風險管理的一部分，目的是提升社會韌性與民眾安全感，強調「未雨綢繆不等於危言聳聽」。

與此同時，丹麥的軍事與外交動作亦備受關注。丹麥國防大臣波爾森在哥本哈根與到訪的英國國防大臣希利會面後表示，感謝英方參與目前正在格陵蘭舉行的軍事演習，並形容相關合作對丹麥「極為重要」。他透露，雙方已討論未來舉行更多聯合演習的可能性，丹麥亦有意邀請所有北約盟國參與北極地區演訓，「我亦期待看到美國的參與」。

分析指出，丹麥一方面加強與盟友在北極的防務協調，另一方面又避免公開將行動與美國直接掛鈎，反映其在格陵蘭議題上力求維持戰略平衡。早前美國總統特朗普多次公開談及格陵蘭的戰略與資源價值，並聲稱美國將在當地「永久參與」礦產相關權益，已令歐洲多國提高警惕。

對於美方所稱的格陵蘭協議前景，歐洲內部亦顯現審慎態度。德國財政部長回應有關問題時表示，現階段「仍需再等等」，不宜過早抱有期待，反映歐洲主要國家對美國倡議的實際落實程度仍持保留。