24歲泰女與孿生兄弟同居 三人同床家人知情「開綠燈」
更新時間：13:20 2026-01-21 HKT
發佈時間：13:20 2026-01-21 HKT
發佈時間：13:20 2026-01-21 HKT
一女共待兩夫，其中男方竟是孿生兄弟。泰國那空帕儂府（Changwat Nakhon Phanom）一名24歲女子法（Fah）日前在TikTok公開自己同時和一對孿生兄弟交往，影片直接寫道「我有2個老公」，即時引起熱議。
兄弟上繳收入予女友打埋
單身超過1年的法表示，自己原本沒有積極尋找對象，孿生兄弟星（Sing）和蘇亞（Suea）早前主動聯絡她，三人約半年前達成共識，展開這段「三人行」。法當時還在求學階段。他們後來在女方工作地點附近的宿舍同居，目前雙方家庭都知情且「開出綠燈」。
女方拒在意外界批評
泰國網媒「Khaosod」報道，弟弟蘇亞表示，是他先主動傳訊息給法，後來也鼓勵哥哥跟她聯絡，經過討論後，3人決定一起發展關係。法表示，3人共同分擔家事，也一起工作賺錢，但兄弟會將收入交給法。
對於三人的親密行為，法指，各人會根據工作和個人需求彈性調整。她強調，這段關係是個人選擇且不傷害任何人，她不會在意網友批評。
最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
2026-01-20 11:08 HKT