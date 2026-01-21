24歲泰女與孿生兄弟同居 三人同床家人知情「開綠燈」

一女共待兩夫，其中男方竟是孿生兄弟。泰國那空帕儂府（Changwat Nakhon Phanom）一名24歲女子法（Fah）日前在TikTok公開自己同時和一對孿生兄弟交往，影片直接寫道「我有2個老公」，即時引起熱議。

兄弟上繳收入予女友打埋

單身超過1年的法表示，自己原本沒有積極尋找對象，孿生兄弟星（Sing）和蘇亞（Suea）早前主動聯絡她，三人約半年前達成共識，展開這段「三人行」。法當時還在求學階段。他們後來在女方工作地點附近的宿舍同居，目前雙方家庭都知情且「開出綠燈」。

24歲泰國女子法與孿生兄弟同居，引起網上爭議。TikTok@hoylaa44

女方拒在意外界批評

泰國網媒「Khaosod」報道，弟弟蘇亞表示，是他先主動傳訊息給法，後來也鼓勵哥哥跟她聯絡，經過討論後，3人決定一起發展關係。法表示，3人共同分擔家事，也一起工作賺錢，但兄弟會將收入交給法。



對於三人的親密行為，法指，各人會根據工作和個人需求彈性調整。她強調，這段關係是個人選擇且不傷害任何人，她不會在意網友批評。