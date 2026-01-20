「華倫天奴紅」永誌用色經典 品牌剪裁獲王室名人追捧

飲譽時裝界逾半世紀的華倫天奴逝世，不少名人都身穿其設計的服裝，而他定義的「華倫天奴紅」和背後的設計美學，更在時裝界獨佔一席位，成為經典。

華倫天奴以高貴、雅緻為格調設計連串服裝，多位名人也受其獨到的美學吸引。1960年在電影《風雲羣英會》（Spartacus）首映禮上，「玉婆」伊麗莎白泰萊（Elizabeth Taylor）與卻德格拉斯（Kirk Douglas）共舞時的晚裝也出自他手。

末代巴列維王后身穿「華倫天奴」出走伊朗

1979年，伊朗巴列維王朝末代王后法拉赫巴列維（Farah Pahlavi）逃離首都德黑蘭時，所穿的裙裝亦是華倫天奴品牌；奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）於2001年憑電影《伊人當自強》（Erin Brockovich）在奧斯卡頒獎禮榮登影后時，一身復古黑色禮服同樣出自華倫天奴。英國已故戴安娜王妃，與當時王儲查理斯王子離婚後，也身穿其品牌服裝亮相。

「華倫天奴紅」為時裝界經典用色。（美聯社）

英國已故戴安娜王妃身穿華倫天奴的服裝出席活動。（美聯社）

影星莎朗史東身穿華倫天奴設計的服裝。（美聯社）

不少人心儀華倫天奴的作品，在於服裝剪裁精妙，突出女性身形曲線，展現女性身形優雅，審美眼光來自多年經驗。



華倫天奴1932年生於意大利米蘭南方小鎮福格拉（Voghera）的富裕家庭，是家中獨子，父親經營電纜生意，自小對時尚充滿熱情，每一雙鞋都堅持訂造。



17歲時，他前往巴黎藝術和時尚學校深造，其後在時裝設計師Jean Desses門下學師，曾服務多名王室成員和富豪，其後再替法國設計師Guy Laroche工作。1960年，華倫天奴在羅馬創立自家時裝品牌。

華倫天奴檔案 對紅達550種詮釋

1962年，華倫天奴在佛羅倫斯首次發表系列作品，旋即引發轟動，登場的「華倫天奴紅」從此成為品牌經典用色。



華倫天奴2007年榮休的時裝展，每位模特兒均穿上紅色薄紗長裙，對這位傳奇時裝設計師與「華倫天奴紅」致意，那種紅色介乎深橘紅和深紅之間。他對紅色情有獨鍾，曾提及自己在西班牙度假時獲得靈感，看到紅色色調激烈明亮，極能辨識，而且充滿濃厚情感，便認定紅色是繼黑色和白色之後，為第三種不朽的顏色。



其品牌的出版刊物《Valentino Rosso》揭示，品牌檔案中保存對多達550種紅色的詮釋，「華倫天奴紅」在多個歷史時刻，成為高貴、激情與自信的象徵。



華倫天奴於2007年接受意大利版《Elle》雜誌訪問時表示自小就患上一種「病」，就是只喜歡美的事物。他又曾言「不喜歡看到男人不打領帶、只穿件毛衣，或者女人濃妝豔抹、穿着寬鬆垮褲」，批評那是缺乏家教與對自己尊重不足的表現。

