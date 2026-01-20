Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美警告歐盟勿反制 稱買過維京群島 北美防空部飛機赴格陵蘭

即時國際
更新時間：09:52 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:52 2026-01-20 HKT

美國財政部長貝森特表示，歐洲國家因格陵蘭問題對特朗普威脅加稅採取報復關稅，非常不智。貝森特並以維京群島與巴拿馬運河為例，指出它們都是美國買回來的。而北美防空司令部宣布，多架飛機即將抵達位於格陵蘭島的美國皮圖菲克太空基地，支持既定任務。歐盟委員會主席馮德萊恩則稱，美方必須明確尊重格陵蘭島和丹麥主權。

貝森特在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間對媒體表示，如果歐洲國家要報復：「我認為那將是非常不智。」他指出，特朗普之所以希望掌控格陵蘭，乃因認定其為「戰略資產」，並強調「我們不會把我們所在半球的安全外判給任何人」。

相關新聞：
諾貝爾獎落空 | 特朗普私訊挪威首相 稱沒義務考慮和平 要完全控制格陵蘭

美國財政部長貝森特表示，歐洲國家因格陵蘭問題對特朗普威脅加稅採取報復關稅，非常不智。美聯社
美國財政部長貝森特表示，歐洲國家因格陵蘭問題對特朗普威脅加稅採取報復關稅，非常不智。美聯社
北美防空司令部派飛機到格陵蘭執行任務，圖為格陵蘭當地飛機。法新社
北美防空司令部派飛機到格陵蘭執行任務，圖為格陵蘭當地飛機。法新社
美決心要拿下格陵蘭。法新社
美決心要拿下格陵蘭。法新社

強調向法買巴拿馬運河

特朗普日前表示，自2月1日起，英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典，所有輸往美國的商品都將課徵10%關稅，直到丹麥同意出讓格陵蘭為止。

這項宣布引發美國盟友強烈不滿，直斥是勒索行為。德國副總理克林拜爾也表示，歐洲正準備採取反制措施。

媒體詢問貝森特，指除「獲得格陵蘭」這個極端結果外，有沒有可能透過其他方式來達成協議。貝森特說：「目前我會相信特朗普總統所說的。」

他並舉例說：「美國是怎麼得到巴拿馬運河？我們是從法國人手中買來的。那美國又是怎麼得到美屬維京群島？我們是向丹麥買的。」

美財長：格陵蘭稀土具戰略價值

貝森特再度強調，格陵蘭作為稀土礦產來源具有關鍵戰略重要性，而稀土對多項尖端科技至關重要。

他在提及丹麥時說：「如果哪天他們擔心得罪中國怎麼辦？他們不就同意中國在格陵蘭採礦嗎？」

而北美防空司令部周一（19日）透過其社交媒體宣佈，該部多架飛機即將抵達格陵蘭的美國皮圖菲克太空基地，將支持一系列籌劃已久的行動。

美軍機飛格陵蘭執行防務合作

北美防空司令部表示，今次行動已同丹麥協調，相關計劃活動也已通報格陵蘭島政府，此舉是建立在美國、加拿大和丹麥持久防務合作的基礎之上。

北美防空司令部由美國和加拿大共同組建，負責北美地區空天預警和防禦。

歐盟委員會主席：美須尊重格陵蘭和丹麥主權

歐盟委員會主席馮德萊恩周一在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間會見美國國會兩黨代表團，強調美方必須明確尊重格陵蘭島和丹麥的主權，這對跨大西洋關係至關重要。

她說，歐盟仍準備繼續與美國、北約及其他盟友一道，在與丹麥的緊密合作下，推進共同的安全利益。
　

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
15小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
18小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
23小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
15小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
4小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
16小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
11小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
3小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
17小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
17小時前