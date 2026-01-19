巴黎150年樓齡公寓塌地板 生日聚會30人直墜4樓19人輕重傷
更新時間：15:36 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-19 HKT
法國巴黎11區阿梅洛街（Rue Amelot）一棟公寓，於18日凌晨突然地板坍塌。當時屋內5樓一個單位聚集了50名賓客，為一名居住超過30年的60歲屋主慶生，歡唱生日歌時地板卻瞬間崩裂，約30人直墜4樓。事故共造成19人輕重傷，其中1人一度失去呼吸心跳。
據法國傳媒報道，事發時5樓地板突然發出巨響，並應聲碎裂，整棟樓也劇烈震動。街道上隨即傳出恐懼的尖叫聲喊：「塌了！塌了！」鄰居受訪時描述，聽見「一聲低沉的巨響」，隨後救援人員紛紛趕到。其中一名賓客法布里斯（Fabrice）說：「大約 30人疊在一起掉下去。這一切發生得太快了，地板結構直接斷裂。」
報導指出，這間公寓大約1080呎，其中將近640呎的地板瞬間崩落，跌至4樓。消防單位出動125名消防員、40輛消防車及搜救犬隊，5人一度被埋在瓦礫堆下，所幸全數救出。當局證實一共19人輕重傷，其中1名傷患到院前心肺功能停止（OHCA），現場搶救後恢復並緊急送醫，但情況依然危急。
巴黎消防隊（BSPP）證實，經過徹夜地毯式搜索，確認沒有其他人受困或罹難。事發後，部分傷勢較輕的傷者被送往附近一間療養院暫時安置與治療。巴黎警察總部表示，該出事建築已全棟疏散，大部分居民向親友借宿，2名無處可去的住戶由十一區市政廳提供緊急居所。
巴黎消防隊初步調查認為，今次事件屬「結構性坍塌」，已排除燃氣洩漏導致爆炸的可能性。建築師卡登（Antoine Cardon）估計，事故原因可能是漏水導致建築結構受損。但物業管理公司強調，該公寓過去並無裂縫或漏水通報，一直保持狀況良好，但也坦言這棟巴洛克式建築已有150年樓齡，建築老舊可能是潛在的風險因素。
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT