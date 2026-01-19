Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅浮宮劫案︱CCTV揭刧匪爆玻璃擸珠寶 騰雞保安企背後不敢阻攔︱有片

即時國際
更新時間：12:42 2026-01-19 HKT
發佈時間：12:42 2026-01-19 HKT

法國羅浮宮去年10月的驚天劫案，最新閉路電視曝光，匪徒在兩名保安員面前，爆破展示櫃玻璃，徒手搶走珍貴珠寶店，背後數米站著的4名保安員驚得不懂阻止，讓劫匪從容在4分鐘搶走價值8800萬歐元，屬於拿破崙三世的稀世王冠及首飾。

失竊珠寶估值8800萬歐元

據央視新聞報道，法國有傳媒18日公開了羅浮宮劫案的最新閉路電視片段。

相關新聞：羅浮宮遇劫︱蒙面匪盜9件拿破崙「無價」珠寶 法警尋回1件但已損毀

畫面顯示，2025年10月19日9時30分左右，羅浮宮阿波羅畫廊被兩名劫匪從一樓破窗而入，首名劫匪穿螢光背心，第二名則戴電單車頭盔。

2名劫匪攜切割機等工具，破壞兩個展示櫃，然後徒手從玻璃窗搶走9件拿破崙三世妻子歐仁妮皇后的皇冠及首飾。

相關新聞：羅浮宮劫案︱調查報告揭保安漏洞處處 差30秒就人贓並獲

最少4名，分別是兩男兩女的保安人員，在劫匪擊破展示櫃不久便已到場，但被劫匪嚇得不知所惜，期間1名男保安拿起一根隔離柱，一度企圖上前阻止，但前行不夠三步，又怕得退回，另一男保安則在打電話疑在求援。兩名女保安則驚至躲在男同事背後。

最終，劫匪在從未遭遇保安人員阻截下，4分鐘內搶走價值8800萬歐元的珠寶逃走。至目前，失竊珠寶仍然下落不明，幕後指使者也未被查明。

 

