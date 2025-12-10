Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅浮宮劫案︱調查報告揭保安漏洞處處 差30秒就人贓並獲

更新時間：22:40 2025-12-10 HKT
發佈時間：22:40 2025-12-10 HKT

法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊用了10分鐘得手後離開現場30秒，警方和保安就抵達現場，若非保安疏忽未及時改善，有可能人贓並獲。

法新社報道，法國文化部下令調查羅浮宮博物館竊案，並於今天公布報告。報告指出，10月19日星期日案發當天上午，竊賊闖入現場時，附近兩支閉路電視只有一支運作。

報告又提到，保安監控室的監控屏幕也不足，無法及時掌握各位置影像。警報響起後，由於協調欠佳，導致警方一開始被派往錯誤地點。

文化委員會主席Laurent Lafon在聽證會時表示，調查凸顯出博物館本身及其主管機關在維安問題上的全面失職。

警方被指示到錯誤地點

其中一項最令人震驚的發現，是竊賊離開30秒後，警方與私人保安就抵達現場。調查負責人Noel Corbin指出，如果配備現代化監視攝影系統，或是被竊賊用切割機鋸開的門板用強化玻璃，抑或是內部協調做得更好，都有可能阻止這宗王冠珠寶被竊。這些珠寶至今仍未尋獲。

羅浮宮館方看過的幾份評估報告早已點出保安風險。報告點出今年竊賊犯案時使用的露台是安全死角，可以用梯進入，而這跟後來的案件發展完全吻合。

Noel Corbin證實，現任羅浮宮館長Laurence des Cars對前館長Jean-Luc Martinez下令進行稽查並不知情，「相關建議未被採納，其實本可防止這次失竊」。

