迪士尼「壞皇后」卸任 八年演繹反派成網紅

在美國迪士尼樂園以「白雪公主壞皇后」角色爆紅的演員Sabrina Von B.，宣布結束長達八年的「皇后生涯」。這位現年27歲的表演者接受《People》訪問時表示，能以幽默的方式重新詮釋經典反派角色，「令觀眾愛上壞人，也是種榮耀」。

守護迪士尼「魔力」到最後

「刻薄毒皇后」即將卸任。ig@sabrinavonb

Von B.自18歲起於加州迪士尼飾演「壞皇后」，期間亦曾扮演過黑魔后（Maleficent）、女巫阿嘉莎（Agatha Harkness）和繼母杜明尼夫人（Lady Tremaine），但最常扮演的還是邪惡皇后。不少遊客專程找她合照、拍片，她機智又傲慢的即興對話常常走紅網絡。她最喜歡的台詞是告訴遊客她沒有化妝，她的美麗是「純天然的」（all natual），每次都引來遊客爆笑。也有旅客遠遠喊「La Bruja」（西班牙語「女巫」），她立刻以「La Reina」（「女王」）回應，氣場滿滿。

皇后扮演者是位元氣滿滿的少女Von B.。ig@sabrinavonb

她説道：「我非常重視為遊客們創造的這些體驗，這些故事會伴隨人們許多年，甚至成為回憶，我希望這些體驗能讓他們更喜歡反派角色，也能站在反派角度考量，而不僅僅是害怕他們。」

她透露，演出並不只是化妝穿戲服那麼簡單，角色對體力及心理要求都很高，「加州又熱又累，但為了維持形象，每場都要全情投入」，並表示「每天揮舞披風，可不是件容易的事」。

自2019年起，Von B.的表演片段在YouTube及TikTok上走紅，網民們試圖挖掘她的真實身份，而這給她造成了不小壓力，因為迪士尼想保護這份「魔力」，她也表示將守護這份魔力直到最後，直至被最終解僱。Von B.從未公開其身份，直至離職後才在社交媒體上確認自己正是那位人氣皇后，該影片迅速獲得超過650萬次觀看。

離職後盼登上舞台新旅程

Von B.感謝觀眾多年支持，並稱與一些家庭遊客的互動令她難忘，感謝家長讓她扮演的角色能伴隨孩子成長，深感「榮幸」。離開迪士尼後，她計劃進軍舞台劇和巡演，期待迎接事業新篇章，希望女王的自信會繼續在其心中發光。

