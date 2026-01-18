Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭︱歐洲多國反對特朗普加徵關稅 或啟動反制措施

即時國際
更新時間：04:12 2026-01-18 HKT
發佈時間：04:12 2026-01-18 HKT

美國總統特朗普周六宣布，因格陵蘭問題對多個歐洲國家在2月起加徵10%關稅，歐洲各界隨即發出強烈回應。

丹麥外交大臣感「驚訝」

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格在社交媒體表示，此舉令人「難以置信」，是將關稅作為政治武器使用的「新維度」。朗格敦促歐盟委員會立即啟動反脅迫工具程序，盡快作出「明確回應」。

歐盟委員會主席馮德萊恩與歐盟理事會主席科斯塔警告，美國加徵關稅將破壞跨大西洋關係，甚至可能引發危險的惡性循環。兩人表示，歐洲將保持團結、協調，並堅守主權立場；歐盟一貫強調北極地區和平與安全，包括通過北約合作。

丹麥外交大臣拉斯穆森亦對特朗普加稅表示「驚訝」，並稱丹麥正就此事與歐盟委員會及其他合作夥伴保持密切聯繫。

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒指出，若加徵關稅將給德國及歐洲工業帶來巨大成本，尤其在當前挑戰時期，歐洲必須採取「聰明且戰略性」的應對措施，並與受影響國家協調行動。

施紀賢：美國「完全錯誤」

法國總統馬克龍則稱，美方威脅關稅不可接受，若落實歐洲將以統一、協調方式回應，「無論在烏克蘭、格陵蘭或其他任何地方，恐嚇和威脅都無法影響我們」。

英國首相施紀賢強烈反對美方舉措，稱美國「完全錯誤」，不應因支持北約集體安全而對盟友施加關稅。他重申，格陵蘭未來的應由丹麥和格陵蘭決定，英國將直接與美國政府交涉此事。

