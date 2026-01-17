Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭︱格陵蘭抗議美國意圖接管　丹麥多城周六上街頭

更新時間：20:42 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:42 2026-01-17 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）多次提出意圖接管格陵蘭（丹麥自治領地）的言論，引起多方反對。丹麥及格陵蘭當地時間周六舉行大規模示威，抗議特朗普的主張。

法新社報道，數以千計的民眾已在社交平台表示，打算參加由格陵蘭團體在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿爾堡（Aalborg）、奧登斯（Odense）及格陵蘭首都努克（Nuuk）發起的遊行與集會。

在丹麥的格陵蘭民間組織Uagut於網站表示：「這次行動用來發出明確且一致的訊息，要求尊重格陵蘭民主與基本人權。」

特朗普昨天曾警告，或對反對其接管格陵蘭計畫的國家「徵收關稅」。

主辦單位指出，努克的示威預定當地時間下午4時登場，表達「反對美國非法奪取格陵蘭的計畫」。參與者將舉著格陵蘭國旗，遊行到美國領事館。

哥本哈根的集會則預計中午12時開始，約1小時後將在丹麥首都的美國大使館外停留。

