Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍全面撤離阿薩德空軍基地 伊拉克國防部接管

即時國際
更新時間：03:27 2026-01-18 HKT
發佈時間：03:27 2026-01-18 HKT

伊拉克國防部周六表示，美軍已從位於西部的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地全面撤出，由伊拉克軍方接管。該基地長期駐有美國及聯軍部隊，是美軍在伊拉克的重要據點之一。

伊拉克一名陸軍上校向路透社確認，美軍已撤離基地，僅少數士兵因後勤安排仍留守，並表示出於安全理由無法提供更多細節。撤軍行動的確切起始時間尚未公開，但原先計劃規定，數百名美軍將於2025年9月前撤出，其餘部隊則於2026年底前完成撤離。

此次撤軍標誌著美國在伊拉克軍事力量進一步縮減，也象徵伊拉克軍方在控制國內安全重點設施上角色的加強。分析指出，隨著美軍逐步縮減駐伊軍事力量，巴格達在安全事務上的自主性及對區域風險的承擔將進一步增加。

美軍全面撤離阿薩德空軍基地 伊拉克國防部接管。法新社
美軍全面撤離阿薩德空軍基地 伊拉克國防部接管。法新社

伊拉克國防部尚未對撤軍後基地的具體運作及安全安排作出詳細說明，但強調軍方已做好全面接管準備，以維持基地運作及地區安全穩定。

阿薩德基地多年來曾多次遭伊朗支持武裝組織攻擊，其中2020年美國擊斃伊朗將軍蘇萊曼尼後，地區局勢一度緊張。2024年，華盛頓與巴格達達成協議，就美國主導聯軍撤軍及雙邊安全合作框架取得共識。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
11小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
6小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
10小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
17小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
9小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
14小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
17小時前