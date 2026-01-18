伊拉克國防部周六表示，美軍已從位於西部的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地全面撤出，由伊拉克軍方接管。該基地長期駐有美國及聯軍部隊，是美軍在伊拉克的重要據點之一。

伊拉克一名陸軍上校向路透社確認，美軍已撤離基地，僅少數士兵因後勤安排仍留守，並表示出於安全理由無法提供更多細節。撤軍行動的確切起始時間尚未公開，但原先計劃規定，數百名美軍將於2025年9月前撤出，其餘部隊則於2026年底前完成撤離。

此次撤軍標誌著美國在伊拉克軍事力量進一步縮減，也象徵伊拉克軍方在控制國內安全重點設施上角色的加強。分析指出，隨著美軍逐步縮減駐伊軍事力量，巴格達在安全事務上的自主性及對區域風險的承擔將進一步增加。

美軍全面撤離阿薩德空軍基地 伊拉克國防部接管。法新社

伊拉克國防部尚未對撤軍後基地的具體運作及安全安排作出詳細說明，但強調軍方已做好全面接管準備，以維持基地運作及地區安全穩定。

阿薩德基地多年來曾多次遭伊朗支持武裝組織攻擊，其中2020年美國擊斃伊朗將軍蘇萊曼尼後，地區局勢一度緊張。2024年，華盛頓與巴格達達成協議，就美國主導聯軍撤軍及雙邊安全合作框架取得共識。