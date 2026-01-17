Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出沒 | 熊襲事件頻傳 觀光廳推新警告標誌 提醒別做3件事

即時國際
更新時間：14:24 2026-01-17 HKT
發佈時間：14:24 2026-01-17 HKT

日本全國自去年秋季起，熊出沒襲人事件頻傳，國土交通省觀光廳為此製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像，提醒外國遊客及民眾，餵食熊隻、靠近牠們或隨意丟棄垃圾，皆屬禁止行為。

這3款警告標誌以一目了然的圖形符號呈現，目前已可在觀光廳官方網站免費下載。設計內容包括以紅色斜線劃過餵食或接近熊隻的人物圖像，並清楚說明棄置垃圾如何吸引熊出沒。

相關新聞：
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空

日本多地均捕獲熊隻。路透社
日本多地均捕獲熊隻。路透社
日本全國自去年秋季起，熊出沒襲人事件頻傳。路透社
日本全國自去年秋季起，熊出沒襲人事件頻傳。路透社
日本到處設警告牌，提醒民眾有熊出沒。美聯社
日本到處設警告牌，提醒民眾有熊出沒。美聯社
日本有網民整理去年有發現熊出沒的城市、城鎮和村莊的通報，結果讓日本地圖呈現一大片怵目驚心的紅色。X@L_yukisuki
日本有網民整理去年有發現熊出沒的城市、城鎮和村莊的通報，結果讓日本地圖呈現一大片怵目驚心的紅色。X@L_yukisuki

警告勿餵飼、勿靠近、勿亂拋垃圾

根據觀光廳說明，去年發生的熊隻傷人事件，已不再侷限於偏遠山區，也在登山步道及觀光景點發生。鑑於此情況，因應熊害對策方案，將針對包含訪日外國遊客在內的登山客，提供多語化資訊，並納入政策方針，因此在環境省協助下，正式推出這套用於防範熊隻的全新觀光圖形符號。

觀光廳表示，希望地方政府與民間企業廣泛運用這3款辨識度高的設計，張貼於標牌、海報及網站等各種場域，並強調：「我們希望將這些標誌張貼在熊隻可能出現的觀光景點，以協助保障遊客安全。」

