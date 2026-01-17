特朗普關稅案｜美最高法院或周二公布裁決 白宮：若遭推翻先改普遍徵10%關稅

涉及萬億美元經貿命運的特朗普全球關稅戰，正迎來歷史性司法審判。美國最高法院預告，或於下周二（20日）公布最新一批案件裁決，外界預期懸而未決的「特朗普關稅案」或會揭盅。面對敗訴風險，白宮方面表示，已制定「B計劃」應急，一旦現行關稅被推翻，將立即啟動替代法案，對進口商品普遍徵收10%關稅，以「彌補大部分（關稅）缺口」。

長遠或改用安全條款

美國最高法院周五於官網發布最新日程，宣布大法官可能在下周二例行開庭時，就已完成口頭辯論的案件發布裁決。雖然院方一如既往保持神秘，未透露具體名單，但全球將焦點鎖定在特朗普引發的關稅訴訟。

美國最高法院預告，或於下周二（20日）公布最新一批案件裁決，外界預期懸而未決的「特朗普關稅案」或會揭盅。路透社

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）周五接受訪問時，首次開底牌證實政府已預備「非常可靠」的替代方案。路透社

此案核心在於特朗普去年引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），繞過國會對全球加徵大規模「解放日」關稅。原告方批評此舉屬行政越權，侵犯國會課稅權。儘管最高法院目前由保守派把持，但在早前的口頭辯論中，多位大法官均對「緊急狀態」是否能無限期支撐廣泛徵稅表達懷疑。

面對山雨欲來的法律裁決，白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）周五接受媒體訪問時，首次開底牌證實政府已預備「非常可靠」的替代方案。哈塞特直言，若法院裁定現行關稅無效，白宮將第一時間啟動10%的應急關稅。

哈塞特指出，這筆10%的徵收率旨在「彌補大部分缺口」，以維持特朗普貿易政策的連續性。據報道，這套應急方案很可能引用《1974年貿易法》第122條，該條款專門為因應國際收支失衡而設，授權總統在不超過150天的期限內，課徵最高達15%的附加關稅。

哈塞特強調，10%的方案僅屬過渡性質，白宮正密鑼緊鼓研究更具法律韌性的長遠途徑。這包括考慮引用《貿易擴張法》第232條（國家安全理由）或《1974年貿易法》第301條，針對特定國家或行業加徵更高關稅。雖然這些條文的行政程序較慢且繁瑣，但較難在憲法層面被輕易推翻。

儘管司法風險沉重，特朗普政府對外仍維持強硬姿態。哈塞特表示，政府對最高法院最終支持總統權力抱有「高度信心」。