特朗普去年底豪擲$4億買債 兩月內瘋狂交易189次套現XXX萬美元

更新時間：06:06 2026-01-17 HKT
發佈時間：06:06 2026-01-17 HKT

美國白宮周四（15日）公布最新財務披露文件，揭示總統特朗普於去年底短短兩個月內，在金融市場大舉出擊，斥資至少5,100萬美元（約3.97億港元）掃入大批企業債及市政債券。雖然白宮強調投資由專業經理人獨立操盤，但由於涉及多間大型企業，外界對箇中是否存在利益衝突仍存在高度關注。

投資組合曝光：橫跨科技、航天及能源業

披露文件顯示，特朗普的投資觸角極廣，在去年11月14日至12月29日期間，其名下帳戶合共進行了189次買入交易。涉及的企業債券名單可謂星光熠熠，包括影視串流平台Netflix、雲端服務商CoreWeave、老牌車廠通用汽車（GM）、深陷困境的航空巨頭波音公司（Boeing）、西方石油（Occidental Petroleum）以及聯合租賃公司等。

特朗普投資的債券包括老牌車廠通用汽車（GM）。
特朗普投資的債券包括老牌車廠通用汽車（GM）。美聯社
美國白宮周四（15日）公布最新財務披露文件，揭示總統特朗普於去年底短短兩個月內，在金融市場大舉出擊，斥資至少5,100萬美元（約3.97億港元）掃入大批企業債及市政債券。
美國白宮周四（15日）公布最新財務披露文件，揭示總統特朗普於去年底短短兩個月內，在金融市場大舉出擊，斥資至少5,100萬美元（約3.97億港元）掃入大批企業債及市政債券。美聯社
特朗普投資的債券包括影視串流平台Netflix。
特朗普投資的債券包括影視串流平台Netflix。美聯社

除了企業債外，特朗普亦大舉買入市政債券，資金流向美國多個城市、地方學區、醫院及公用事業機構。與此同時，期內亦有兩次賣出操作，套現金額至少130萬美元。

白宮：獨立經理人操盤 特朗普無參與

由於特朗普身為國家元首，其政策決定足以左右上述行業的興衰，外界質疑其大規模買債行為或涉及利益衝突。對此，白宮官員隨即作出回應，澄清特朗普及其家人並未直接參與任何具體的投資決策，所有債券買賣均由外部獨立的財務經理人全權負責。

事實上，特朗普自上任以來，其龐大的個人財富與公職身份之間的界線一直備受爭議。這次在短短兩個月內頻繁交易近200次，再次令其財務管理成為輿論焦點。

