意國女總理訪日︱與《北斗之拳》作者原哲夫興奮合照 高市早苗送Hello Kitty慶生

正在日本訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），周五（16日）與日本首相高市早苗舉行首腦會談，宣布將兩國關係升格為「特別戰略夥伴關係」。適逢15日是梅洛尼49歲生日，高市特別投其所好，送上日本玩具品牌Sanrio人氣角色Hello Kitty精品慶生。此外，梅洛尼更在IG大曬與日本經典漫畫《北斗之拳》作者原哲夫的合照。

梅洛尼化身小粉絲合照

梅洛尼16日在個人IG更新動態，公開她與原哲夫的合影，並發文感謝。梅洛尼表示，能夠與「北斗之拳」作者見面深感榮幸，感謝對方贈送的珍貴禮物。她也特別提到，原哲夫的作品陪伴意大利許多世代成長，已經成為國民的共同記憶。自「北斗之拳」1980年代在意大利出版以來，原哲夫在當地有極高人氣，梅洛尼本身也是原哲夫的粉絲。

二人合照中，梅洛尼捧著原哲夫贈送的手繪插畫，右上角以意大利文寫著「生日快樂」。



之後原哲夫亦在個人X帳號，分享與梅格尼見面的情景。

鍾情動漫 獲贈Hello Kitty耳環玻璃杯

梅洛尼較早前與高市早苗於日本首相官邸會面，雙方同意在經濟安保及防衛領域深化合作，並在共同聲明中強調強化關鍵礦產供應鏈，以抗衡經濟脅迫及出口限制。

會談之外，另一亮點是高市早苗精心準備的生日驚喜。得知梅洛尼是標準的日本動畫迷，鍾愛《魯邦三世》及《宇宙海賊哈洛克船長》等經典作，高市特意挑選了Hello Kitty耳環及玻璃杯作為禮物。梅洛尼隨後在社交平台分享與高市的合照，更利用AI技術將兩人「動畫化」，玩味十足。

報道指，在2022年10月成為意大利首位女性總理之前，梅洛尼經常透過社群媒體分享日本動畫及動畫風插畫。

事實上，日本政府似乎對梅洛尼的嗜好瞭如指掌。在梅洛尼於2024年2月訪日時，時任日本首相岸田文雄特別贈送她Hello Kitty 的日意辭典，據報是為了讓梅洛尼的女兒學日語。2023年5月舉行的G7廣島峰會期間，岸田也曾贈送Hello Kitty玩偶，作為給梅洛尼女兒的禮物。