Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意國女總理訪日︱與《北斗之拳》作者原哲夫興奮合照 高市早苗送Hello Kitty慶生

即時國際
更新時間：16:04 2026-01-17 HKT
發佈時間：16:04 2026-01-17 HKT

正在日本訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），周五（16日）與日本首相高市早苗舉行首腦會談，宣布將兩國關係升格為「特別戰略夥伴關係」。適逢15日是梅洛尼49歲生日，高市特別投其所好，送上日本玩具品牌Sanrio人氣角色Hello Kitty精品慶生。此外，梅洛尼更在IG大曬與日本經典漫畫《北斗之拳》作者原哲夫的合照。

梅洛尼化身小粉絲合照

梅洛尼16日在個人IG更新動態，公開她與原哲夫的合影，並發文感謝。梅洛尼表示，能夠與「北斗之拳」作者見面深感榮幸，感謝對方贈送的珍貴禮物。她也特別提到，原哲夫的作品陪伴意大利許多世代成長，已經成為國民的共同記憶。自「北斗之拳」1980年代在意大利出版以來，原哲夫在當地有極高人氣，梅洛尼本身也是原哲夫的粉絲。

二人合照中，梅洛尼捧著原哲夫贈送的手繪插畫，右上角以意大利文寫著「生日快樂」。

之後原哲夫亦在個人X帳號，分享與梅格尼見面的情景。

鍾情動漫 獲贈Hello Kitty耳環玻璃杯

梅洛尼較早前與高市早苗於日本首相官邸會面，雙方同意在經濟安保及防衛領域深化合作，並在共同聲明中強調強化關鍵礦產供應鏈，以抗衡經濟脅迫及出口限制。

會談之外，另一亮點是高市早苗精心準備的生日驚喜。得知梅洛尼是標準的日本動畫迷，鍾愛《魯邦三世》及《宇宙海賊哈洛克船長》等經典作，高市特意挑選了Hello Kitty耳環及玻璃杯作為禮物。梅洛尼隨後在社交平台分享與高市的合照，更利用AI技術將兩人「動畫化」，玩味十足。

報道指，在2022年10月成為意大利首位女性總理之前，梅洛尼經常透過社群媒體分享日本動畫及動畫風插畫。

事實上，日本政府似乎對梅洛尼的嗜好瞭如指掌。在梅洛尼於2024年2月訪日時，時任日本首相岸田文雄特別贈送她Hello Kitty 的日意辭典，據報是為了讓梅洛尼的女兒學日語。2023年5月舉行的G7廣島峰會期間，岸田也曾贈送Hello Kitty玩偶，作為給梅洛尼女兒的禮物。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
6小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
39分鐘前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
22小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
4小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
2026-01-16 15:49 HKT
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
7小時前
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
時事熱話
5小時前