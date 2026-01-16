Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京JR︱山手線及京濱東北線停電停駛 預本港時間12時恢復營運

更新時間：10:34 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:34 2026-01-16 HKT

日本東京都內多條JR路線周五（16日）上午因為停電事故大亂，截至當地時間上午9時30分（香港時間8時30分）尚未完全恢復，上班繁忙時段交通大受衝擊，令一眾上班族苦不堪言。

日本放送協會（NHK）報道，JR目前正在進行修復工作，預計所有服務將於當地時間下午1時左右（即香港時間中午12時）恢復。

上班族苦不堪言

JR東日本表示，新橋站至品川站之間停電，導致JR山手線內環、外環全線，以及京濱東北線品川站至東十條站區間，從清晨頭班車起就停止運行。

東京JR山手線停電，上班繁忙時段交通大受衝擊，令一眾上班族苦不堪言。美聯社
東京JR山手線停電，上班繁忙時段交通大受衝擊，令一眾上班族苦不堪言。美聯社
JR山手線全面恢復時間未定。X@ranunjiro
JR山手線全面恢復時間未定。X@ranunjiro

京濱東北線曾於上午7時20分左右一度恢復行駛，但隨後再次停駛；與山手線一樣，目前均未公布恢復行駛的時間表。

JR田町站軌道附近火警

東京消防廳指出，上午8時前接獲報案，指JR田町站軌道附近發生火警。消防人員趕赴現場後，確認站內變壓器有燒毀痕跡，所幸未傳出人員受傷。相關部門正調查火警與停電是否有關。

京濱東北線在上午7時22分短暫恢復後不久再次停駛。截至上午8時，與野站、北浦和站、西川口站、川口站、濱松町站、大森站等多個車站實施進站管制。JR東海道線也受到停電波及，一度在上下行線停駛，但已於上午8時21分左右恢復正常運行。

JR東日本指出，由於停電原因仍在調查中，相關路線的檢修與確認作業需耗費時間，目前山手線與京濱東北線的運行恢復時間仍未確定，呼籲旅客隨時留意最新行車資訊，改搭其他交通工具。

