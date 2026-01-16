紀曉波母親、香港商人崔麗杰據報塞班島被捕 涉違美國移民法

據西太平洋美屬北馬里亞納群島（Marianas）首府塞班島傳媒周四（15日）報道，擁有香港永久居民身份的女商人、博華太平洋（Imperial Pacific International）主要股東崔麗杰（Cui Lijie），周二（13日）早上在塞班島機場被美國移民及海關執法局（ICE）人員拘捕。消息指她涉嫌違反美國移民法，目前正被關押，等待下周的聽證會。

投資簽證疑失效 機場截獲關押懲教署

現年68歲的崔麗杰是博華太平洋的核心人物，亦是台灣女星吳佩慈的男友紀曉波的母親。塞班島懲教署專員Anthony Torres向傳媒證實，崔麗杰目前正關押於懲教署內。

吳佩慈在2013年戀上紀曉波。

有跨境賭博集團在內地被查處並宣判，有消息稱，紀某某就是在港澳頗出風頭的「賭場大亨」紀曉波。 網上圖片

據了解，外國投資者在北馬里亞納群島居住，必須持有有效的E-2C長期投資者簽證。外界推測崔麗杰此次被捕，與其居留身份或投資簽證失效有關。她將被拘留至本周晚些時候或下周舉行的移民聽證會，以決定下一步法律行動。

母子檔豪擲20億美元擬建賭場王國

崔麗杰與其子紀曉波過去在塞班島叱咤一時，曾有報道指，二人投資高達20億美元（約156億港元）開發集賭場及酒店於一身的綜合娛樂項目。該項目一度被視為塞班島的經濟救星，其營運的賭場在當地經營約4年。

然而，據報道，隨着2020年3月新冠疫情爆發，賭場被迫關閉。去年底更有美媒報道指，該項目在建成一半後便遭棄之不顧，並捲入多項美國聯邦調查及訴訟。直至去年8月，才傳出有新投資者承諾接手完成項目。

博華太平洋於2024年6月正式被取消在香港交易所的上市地位。

紀曉波有澳門「賭場大亨」外號，是台灣女星吳佩慈的男友。