Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紀曉波母親、香港商人崔麗杰據報塞班島被捕 涉違美國移民法

即時國際
更新時間：06:12 2026-01-16 HKT
發佈時間：06:12 2026-01-16 HKT

據西太平洋美屬北馬里亞納群島（Marianas）首府塞班島傳媒周四（15日）報道，擁有香港永久居民身份的女商人、博華太平洋（Imperial Pacific International）主要股東崔麗杰（Cui Lijie），周二（13日）早上在塞班島機場被美國移民及海關執法局（ICE）人員拘捕。消息指她涉嫌違反美國移民法，目前正被關押，等待下周的聽證會。

投資簽證疑失效 機場截獲關押懲教署

現年68歲的崔麗杰是博華太平洋的核心人物，亦是台灣女星吳佩慈的男友紀曉波的母親。塞班島懲教署專員Anthony Torres向傳媒證實，崔麗杰目前正關押於懲教署內。

據西太平洋美屬北馬里亞納群島（Marianas）首府塞班島傳媒周四（15日）報道，擁有香港永久居民身份的女商人、博華太平洋（Imperial Pacific International）主要股東崔麗杰（Cui Lijie），周二（13日）早上在塞班島機場被美國移民及海關執法局（ICE）人員拘捕。
據西太平洋美屬北馬里亞納群島（Marianas）首府塞班島傳媒周四（15日）報道，擁有香港永久居民身份的女商人、博華太平洋（Imperial Pacific International）主要股東崔麗杰（Cui Lijie），周二（13日）早上在塞班島機場被美國移民及海關執法局（ICE）人員拘捕。
吳佩慈在2013年戀上紀曉波。
吳佩慈在2013年戀上紀曉波。
有跨境賭博集團在內地被查處並宣判，有消息稱，紀某某就是在港澳頗出風頭的「賭場大亨」紀曉波。 網上圖片
有跨境賭博集團在內地被查處並宣判，有消息稱，紀某某就是在港澳頗出風頭的「賭場大亨」紀曉波。 網上圖片

據了解，外國投資者在北馬里亞納群島居住，必須持有有效的E-2C長期投資者簽證。外界推測崔麗杰此次被捕，與其居留身份或投資簽證失效有關。她將被拘留至本周晚些時候或下周舉行的移民聽證會，以決定下一步法律行動。

母子檔豪擲20億美元擬賭場王國

崔麗杰與其子紀曉波過去在塞班島叱咤一時，曾有報道指，二人投資高達20億美元（約156億港元）開發集賭場及酒店於一身的綜合娛樂項目。該項目一度被視為塞班島的經濟救星，其營運的賭場在當地經營約4年。

然而，據報道，隨着2020年3月新冠疫情爆發，賭場被迫關閉。去年底更有美媒報道指，該項目在建成一半後便遭棄之不顧，並捲入多項美國聯邦調查及訴訟。直至去年8月，才傳出有新投資者承諾接手完成項目。

博華太平洋於2024年6月正式被取消在香港交易所的上市地位。

紀曉波有澳門「賭場大亨」外號，是台灣女星吳佩慈的男友。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
7小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
9小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
8小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
9小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
14小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
9小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
9小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
22小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
18小時前