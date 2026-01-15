Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其55歲女自稱特朗普私生女 求法院驗DNA

即時國際
更新時間：18:45 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-15 HKT

土耳其安卡拉（Ankara）一名55歲女子奧茲曼（Necla Ozmen）最近引起國際注意，她聲稱美國總統特朗普（Donald Trump）是她的生父，並要求法院下令進行DNA親子鑑定。不過，法院認為缺乏確切證據支持，已駁回此案，她不服上訴。

綜合外媒報道，奧茲曼聲稱自己1970年於安卡拉出生，登記父母名叫薩蒂和杜爾松，但她是被收養的。她聲稱養母當年在土耳其誕下死胎，同一天同一醫院有一名美國婦女分娩後，將孩子交給薩蒂撫養，這個孩子就是她。

相關新聞：馬斯克在非洲有私生子？肯亞男眾籌旅費赴美 求「讓我跟爸爸相認」

根據奧茲曼的說法，2017年她透過母親得知「出生的秘密」，生下她的那名美國女子叫索菲亞（Sofia），暗示她與當時尚未成名的特朗普有過一段「禁忌關係」，而自己是特朗普私生女。

奧茲曼指出，她的官方出生記錄中存在不一致之處，加上她認為自己與特朗普及其子女外貌相似，因此堅信自己可能是特朗普的親生女兒。她表示：「我不想給他帶來麻煩，我只是想知道真相。」她認為若特朗普願意提供DNA樣本，親子關係便能透過科學方法證明。

去年9月，奧茲曼在安卡拉家庭法院中提出親子訴訟，法院以證據不足為由駁回。她已提出上訴，同時透過美國駐土耳其大使館遞交多份請願書，希望進一步處理。

對於這宗跨國認親事件，特朗普及其法律團隊尚未公開回應。

