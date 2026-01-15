Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商

更新時間：15:30 2026-01-15 HKT
發佈時間：14:42 2026-01-15 HKT

泰國又發生嚴重工業意外。當地傳媒「泰國之眼」報道，今日早上9時許，龍仔厝府拉瑪二世路（Rama 2 Road）出城方向，一處高架公路項目施工現場的龍門起重機與一段混凝土構件突然坍塌，砸中橋下兩輛行駛中的汽車，造成2人死亡、5人重傷。

昨日，泰國呵叻府在建高鐵項目，一部起重機在高鐵項目施工過程中墮下，砸中一列正在行駛中的火車。死亡人數至少至32死3失蹤，另有多人受傷。


網上流傳一段拍下意外發生一刻的行車記錄器影片。事發時，多輛貨車及私家車駛經現場，高空的起重機連同天橋混凝土組件突然坍塌，雖然車輛紛紛剎車，但仍有多輛汽車被壓中，場面非常驚險。

兩行駛車輛被砸中

相關新聞：泰國在建高鐵︱增至32死仍有3失蹤 據報​​​與曼谷倒塌大樓同一承建商

今日的意外發生於拉瑪二路，緊鄰巴黎花園酒店（Paris Garden Inn Hotel）前區域，靠近他欽河（Tha Chin River）橋。事發後，救援人員趕赴現場展開救援。泰國副總理兼交通部長皮帕證實，是次起重機坍塌事故的承建商，與昨日呵叻府在建高鐵項目意外屬同一家承建公司「意大利-泰國發展公共有限公司」。

連續兩日發生重大施工安全事故，引發公眾對該企業施工規範與安全管理體系的強烈質疑，相關部門已啟動專項調查。

相關新聞：泰國在建高鐵起重機墮下擊中火車  逃鬼門關乘客憶恐怖經歷

泰國看守政府總理阿努廷已要求交通部門全面徹查兩宗事故關聯問題，嚴格追責相關責任方，並推動全國在建工程開展安全隱患大排查，防範類似事故再次發生。
 

