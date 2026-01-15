Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

23KG山羌越級挑機1.7噸犀牛 網民：動物界「大衞與歌利亞」︱有片

更新時間：13:15 2026-01-15 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-15 HKT

近日，動物界上演了一場「大衞VS歌利亞」的對決，影片於網絡熱傳，吸引過百萬網民觀看。

據悉，影片由波蘭歷史最悠久的動物園「弗羅茨瓦夫動物園」（ZOO wroclaw）拍攝及於上周發布。當時一隻只有23多公斤的雄性山羌（鹿科動物，中國又稱黃麖），竟主動挑機重達1.7噸（1,700公斤），名叫「Maruska」的印度母犀牛。

犀牛節節後退

片中的山羌毫不懼怕，作勢衝向犀牛，而對手即使擁有壓倒性的體型優勢，反而節節後退。由於兩方的體型落差，引發網民熱議

園方後來解釋，山羌是具有高度領域性的物種，當伴侶進入發情期時，雄性體內荷爾蒙飆升，會試圖透過各種方式宣示主權。反指兩隻「對決」的動物其實關係友好。母犀牛當時純將「對決」視為玩耍，所以全程沒有反擊。動物園後來亦貼出雙方一同吃飼料的影片。

影片在網絡熱傳，吸引過百萬網民觀看，不少人更稱讚山羌越級挑戰的勇氣。
 

