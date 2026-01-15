Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：對未用於美國AI的進口芯片徵收25%關稅

更新時間：07:02 2026-01-15 HKT
發佈時間：07:02 2026-01-15 HKT

美國總統特朗普表示，在關稅調查結束後，凡是進口到美國但並非用於國內人工智能產業的芯片，將被徵收25%的關稅。

報道指，這些關稅針對的是在美國「過境」、隨後被用於數據中心服務器等產品並最終出口至其他國家的芯片。

特朗普表示，對未用於美國AI的進口芯片徵收25%關稅。法新社
「我們將在這些芯片的銷售中拿到25%。」 特朗普週三表示，預計因而將獲得數十億美元收入。

白宮在公告中補充指，會對某些先進計算芯片，例如NVIDIA H200和AMD MI325X，徵收25%的關稅。但爲支持美國技術供應鏈建設，以及加強國內半導體衍生品製造能力而進口的芯片，則不在範圍之內。

公告又指，在不久的將來，特朗普可能會對半導體及其衍生產品的進口徵收更廣泛的關稅，並推出相應的關稅抵消計劃，以激勵國內製造業發展。

