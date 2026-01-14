日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？

日本北海道日高町發生一起駭人聽聞的奪命藏屍案。當地警方今日（13日）證實，日前於一間酒吧牆壁夾層中發現的女性遺體，經DNA比對後，確認為去年底失蹤的28歲女護士工藤日菜野。涉案的49歲酒吧老闆松倉俊彥已被捕，並供稱在殺害死者後將其「封屍」牆內，期間更若無其事照常營業，行徑令人不寒而慄。

跨年夜人間蒸發 遺體密封一坪大牆縫

案發於日高町富川北一間酒吧。死者工藤日菜野自去年12月31日傍晚起與家人失聯，其祖母於元旦報案求助。警方在調查失蹤者社交圈時，鎖定與工藤熟識的酒吧老闆松倉俊彥。在警方盤問下，松倉於本月10日自首供出藏屍地點。

警方隨後在酒吧二樓搜索，驚見牆壁內側一個約一坪（約3.3平方米）大小的隱密空間，入口處更被木板封死。打開後發現，工藤日菜野的遺體被藏於其中，且衣著完整。司法解剖結果顯示，工藤死於遭類似繩索的物體勒頸窒息，死亡時間推測已超過10天。

伴屍營業十日 狂開空氣清新機掩蓋屍臭

更令當地居民震驚的是，松倉俊彥在犯案後表現得異常冷靜。他在去年12月31日殺害及封屍後，僅休店一天，便在1月2日恢復營業。在工藤遺體被封入牆內的十天期間，松倉如常接待客人。

據多名曾到店消費的顧客回憶，當時店內氣氛極為詭異。松倉在店內同時開啟4至5部空氣清淨機，疑為掩蓋屍體腐爛產生的異味，更不時主動詢問客人：「是否有聞到奇怪的氣味？」這種伴屍營業且試探客人的行為，事後回想讓不少常客感到背脊發涼。

據悉，死者工藤日菜野長相清秀，生前在當地從事護理工作，是該酒吧的常客，兩人更有共同興趣，同為當地「獵友會」的成員，平時關係相當不錯。

目前松倉俊彥已被依遺棄屍體罪名逮捕，並面臨殺人罪調查。雖然他已承認「把屍體塞進店內牆壁」的事實，但對於作案動機、兩人是否存在情感或金錢糾紛，仍堅緘其口。警方正深入剖析兩人的通訊紀錄與交往細節，試圖還原這宗驚悚命案的真相。