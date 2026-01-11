Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道｜餐廳牆壁藏女屍照營業 49歲店主被捕

即時國際
更新時間：16:23 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-11 HKT

日本北海道日高町今（10）日凌晨，一間餐廳的牆壁內側發現了一具成年女性遺體。警方當日以遺棄屍體罪名逮捕49歲的店主松倉俊彥，並研判遺體可能是一名失蹤多日的20多歲女性，正朝謀殺方向展開調查。疑犯向警方指，女屍被藏於牆內後，餐廳一直營業。

綜合日媒報道，警方表示，今年元旦有一名20多歲女性失蹤，其祖母報案稱，無法聯繫上孫女。據悉，該名被通報失蹤的女性自去年12月31日傍晚起便杳無音訊。警方隨後展開調查，並約談與女子有交集的相關人士，包括松倉俊彥。

49歲店主被捕。 美聯社資料圖
警方3日起對松倉進行詢問。警方昨天根據松倉的供述，拆除店內牆壁後發現遺體。

警方指，松倉涉嫌在去年12月31日前後，將女性遺體遺棄在自己經營的餐飲店內。據悉，該餐廳位於日高町富川北1丁目，遺體被發現時藏在2樓牆壁內側的縫隙中。該空間約有一張榻榻米大小，入口處被木板封住。面對警方訊問，松倉坦承犯行稱，「我把屍體放進店內牆壁藏起來，這點沒有錯」。據知，在他棄置遺體後、直到接受警方訊問前，餐飲店一直在牆內有具女屍的狀態下持續營業。

警方研判遺體應為該名失蹤的女性，正在進行身分辨認作業。由於案情重大，警方不排除是謀殺案件，正審慎調查松倉是否兇手。

