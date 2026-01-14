伊朗示威︱官員稱示威潮釀2000人死 「恐怖分子要為此負責」

伊朗的反政府示威潮持續逾兩周，一名伊朗官員昨日告訴路透社，包括安全部隊成員在內，已有約2,000人在近期示威活動中喪生。美國國務院要求美公民立即離開伊朗。

美要求公民立即離開

路透社引述該官員稱，「恐怖分子」是導致抗議民眾與安全部隊死亡的主因，不過他並未說明各有多少人喪生。這是當局首次坦承過去兩周的全國騷亂遭鎮壓，已造成許多人死亡。最新這波動亂由嚴峻的經濟情勢引發。

美國國務院昨日發布「安全警告」，要求美公民「在確保安全的前提下，考慮通過陸路經亞美尼亞或土耳其離開伊朗」，建議「制訂不依賴美國政府幫助的離境計劃」，並表示如果無法離開，應在住所或其他安全建築內尋找安全地點，儲備食物、水、藥品及其他必需品。法新社則報道，法國駐德黑蘭大使館的非必要人員已於11日和12日撤離。 該使館通常約有30名外派人員，以及數十名當地員工。

綜合《華爾街日報》與網媒Axios報道，特朗普定於當地時間周二與國安高層會面，以確定應對伊朗局勢的方式，選項除空襲伊朗政權相關目標外，還有網絡攻擊、批准新的制裁及加強網上反伊朗政權的資訊戰等。官員透露，特朗普目前較傾向軍事打擊，但不排除隨伊朗國內局勢發展及與幕僚討論後改變想法。

