伊朗示威｜特朗普稱「救援快到」 德黑蘭強硬回應：誓令侵略者付痛苦代價

即時國際
更新時間：04:51 2026-01-14 HKT
發佈時間：04:51 2026-01-14 HKT

伊朗反政府示威局勢進入關鍵時刻，美國總統特朗普於周二（13日）透過社交平台發出強硬動員令，公開呼籲伊朗示威者接管政府機構，又稱美軍的救援快到。而伊朗軍方則以決戰姿態回應，揚言血戰到底，誓令侵略者付出痛苦代價。

伊方：特朗普是伊朗人民的頭號「殺人犯」

特朗普昨日在Truth Social連環發帖，措辭極具煽動力。他直言已取消與伊朗官員的所有會面計劃，直至德黑蘭停止對示威者的「無端殺戮」。他更點名要求抗議者記下鎮壓者的名字，並強硬宣稱：「伊朗的愛國者們，繼續抗議，接管你們的機構吧！救援正在趕來。」

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在網上直斥特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）才是伊朗人民的「主要殺人犯」。
美國總統特朗普於周二（13日）透過社交平台發出強硬動員令，公開呼籲伊朗示威者接管政府機構，又稱美軍的救援快到。

當被媒體追問「救援」的具體含義時，特朗普保持神祕，僅回應稱「你們要自己去弄明白」。白宮發言人此前曾暗示，空襲及軍事干預均在考慮選項之列，顯示華府對伊朗的施壓已由經濟制裁升級至準軍事層面。

針對特朗普的挑釁，伊朗高層隨即展開反擊。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在網上直斥特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）才是伊朗人民的「主要殺人犯」。

伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）同日對軍隊發表講話，強調伊朗已吸取去年6月美、以侵略事件的教訓，目前的戰備狀態遠超以往。他發出「血戰令」稱，若美國付諸軍事行動，伊朗將戰鬥至「最後一滴血」，並警告任何協助美方行動的鄰國都將成為合法打擊目標。

目前，波斯灣局勢已處於「火藥桶」邊緣，國際社會正密切關注特朗普所指的「援助」是否意味著美軍即將直接介入這場半世紀以來最嚴重的伊朗內亂。

 

法新社
伊朗示威｜特朗普取消會晤伊官員 籲示威者續抗爭：救援正趕來
即時國際
7小時前