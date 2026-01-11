Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國接管委內瑞拉 特朗普：不再有石油或資金流入古巴

即時國際
更新時間：21:40 2026-01-11 HKT
發佈時間：21:40 2026-01-11 HKT

美國總統特朗普11日在自家社交媒體Truth Social發文，指古巴多年來依靠委內瑞拉的大量石油和金錢生活，如今「不會再有更多的石油或資金流向古巴——歸零！」

特朗普寫道：「我強烈建議他們（和美國）達成協議，以免為時已晚」。他並表示，「委內瑞拉現在由擁有世界上最強大軍隊（迄今為止！）的美國來保護。」

相關新聞：生擒馬杜羅｜特朗普：將「接管」委內瑞拉數年 擬開採石油儲備購美貨

美軍1月3日突襲委內瑞拉，並跨境擒拿總統馬杜羅夫婦，帶到紐約法庭控告他們毒品相關罪名。特朗普早前表示，預計美方將「接管」委內瑞拉數年，並將開採當地龐大的石油儲備，以一種「非常有盈利」的方式營運。

相關新聞：生擒馬杜羅｜子代父報平安：在獄中一切都好 委內瑞拉支持者集會高官缺席

