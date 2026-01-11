Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳志被捕︱柬埔寨稱不姑息跨國電騙訊號 已立案追究171名主犯刑責

即時國際
更新時間：16:12 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:12 2026-01-11 HKT

跨國電騙集團主腦、太子集團始人陳志，上周三由柬埔寨遣返北京。柬埔寨打擊網絡詐騙委員會秘書處11日指出，將陳志移交中方處理，是釋放絕不姑息跨國電騙活動的訊號，當地法院目前已對36宗重大電信詐騙案件立案審理，171名主犯及其同夥被追究刑事責任。

今年已破獲7電詐據點

據《柬中時報》報道，反電詐委員會秘書處強調，執法機關持續深挖幕後組織，全面追查操縱電詐活動的有組織犯罪網絡。

相關新聞：陳志被捕︱「電詐之王」被優先遣返中國 凸顯柬對華深度依賴

通報指出，柬埔寨當局通過深入、系統偵查，已鎖定多宗詐騙案件的幕後主謀，並與中國執法機關開展合作，依法將太子集團創始人陳志逮捕並移交中方處理，向外界明確釋放出對跨國電詐犯罪「絕不姑息、堅決打擊」的強烈訊號。

反電詐委員會秘書處還通報，1月10日，暹粒省初級法院裁定，對3名涉嫌從事電詐犯罪的尼泊爾籍男子依法實施羈押，以推進相關司法程序。法院認定，3人以團夥形式、有明確分工實施詐騙，且情節嚴重。調查顯示，上述嫌犯冒充貸款公司，利用資訊技術手段，針對多個國家實施網路詐騙，作案時間自2025年10月持續至2026年1月7日。

秘書處同時披露，2026年1月1日至10日，在統一部署下，執法部門分別在金邊6處、暹粒1處展開集中清剿行動，共搗毀7個電詐窩點，拘留外籍嫌犯39人，其中包括韓國籍32人、中國籍4人、尼泊爾籍3人，並查獲大量涉案電子裝置。

反電詐委員會秘書處強調，所有案件均依據確鑿證據依法移送司法機關處理，充分體現柬埔寨在打擊電信詐騙問題上，持續保持高壓打擊、重拳整治、零容忍的執法態勢。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
7小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
3小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
9小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
7小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
6小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
5小時前