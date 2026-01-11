Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜人權組織：累計最少116人死亡 革命衛隊開槍鎮壓逾2600人被捕

即時國際
更新時間：11:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-11 HKT

伊朗全國反政府抗議持續，外媒披露，伊朗安全部隊對示威民眾開槍鎮壓，在幾乎全面斷網的情況下，有人權組織表示，事件已造成至少116人死亡，而政府的鎮壓行動亦在升級。首都德黑蘭醫院由於無法應付大批死傷者，出現死者倒臥醫院地上情況。

德黑蘭醫院堆滿屍體

由於當地互聯網和電話線路被大規模切斷，評估騷亂規模已變得困難。然而，總部位於美國的「維權人士新聞社」報道，已有超過2600人被拘留；該組織表示，這個數字是根據已核實的來源以及過往對伊朗騷亂的追蹤數據得出。

國家電視台集中報道安全部隊的傷亡，並將局勢描繪為受控，同時迴避承認平民死亡，且愈加將示威者標籤為「恐怖分子」。儘管如此，當局承認示威活動持續至周日，地點包括德黑蘭及聖城馬什哈德。

儘管美國方面發出警告，最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 已示意將採取更強硬的回應。伊朗總檢察長阿扎德 (Mohammad Movahedi Azad) 警告，參與示威可能會導致被控「與神為敵」，此乃可判處死刑的罪行。他同時告誡，任何協助示威者的人亦將面臨相同指控。

儘管限制重重，經美聯社核實的影片顯示，德黑蘭部分地區仍有大批民眾示威，並高喊反對最高領袖的口號。與此同時，親近革命衛隊的伊朗媒體聲稱示威者使用了槍械和燃燒彈，並報道有安全人員死亡。

示威活動始於12月28日，其導火線是伊朗貨幣里亞爾在制裁壓力下崩盤，但示威迅速演變為對伊朗政治體制的更廣泛挑戰。維權倡議者警告，通訊中斷可能會為致命鎮壓鋪路，讓人聯想起過往數百人在示威中被殺害的事件。

