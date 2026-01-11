伊朗示威｜特朗普聽取軍事打擊方案 警告德黑蘭「準備好協助」

伊朗多地反政府示威持續升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）向德黑蘭發出警告，表示美國「準備好協助」伊朗人民。而在當地時間1月10日，據《紐約時報》報道，多名美國官員透露，特朗普近日聽取了關於對伊朗進行軍事打擊的新方案簡報，正在認真考慮是否對伊朗發動打擊，目前特朗普尚未作出最終決定。報道稱，特朗普被告知一系列選項，包括對德黑蘭非軍事目標實施打擊。

特朗普周六在其社交平台Truth Social發文稱：「伊朗正以前所未有的方式看見自由。美國已準備好提供協助。」這是他連續第二日就伊朗局勢向其政府發出強硬訊號。特朗普早前警告，若德黑蘭當局殺害示威者，美國將對伊朗進行「嚴厲打擊」。

伊朗民眾不滿生活成本飆升，示威潮持續擴大，現已蔓延全國，其後演變為反政府運動，要求推翻最高領袖哈梅內伊。人權組織指，示威至今已造成至少65人死亡。

伊朗當局則強硬回應，周六警告示威者或面臨死刑，並稱已拘捕100名「持械暴徒」。伊朗軍方亦呼籲民眾提高警惕，防範「敵對勢力的陰謀」，並指控美國及以色列的「恐怖分子代理人」煽動動亂。伊朗革命衛隊情報部門同日表示，拘捕一名涉嫌為以色列從事間諜活動的外國人。

全球多地亦出現聲援伊朗示威者的集會，包括倫敦，有人被拍到在伊朗駐英使館外拆下旗幟。