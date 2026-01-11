Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜子代父報平安：在獄中一切都好 委內瑞拉支持者集會高官缺席

即時國際
美國強行擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，將他們帶至紐約「受審」，他們否認了美方的指控。當地時間1月10日，馬杜羅的兒子尼古拉斯·馬杜羅·格拉（Nicolas Maduro Guerra）表示，馬杜羅稱自己在美國監獄裡「一切都好」。

當日，在一段委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）公布的影片中，格拉引述父親馬杜羅的話說：「我們一切都好，我們是戰士。」

在馬杜羅遭美軍逮捕一周後，他的支持者上街抗議，要求釋放馬杜羅。

大約1000名抗議人士齊聚委國首都卡拉卡斯（Caracas）西部，揮舞著印有馬杜羅夫婦肖像的旗幟和標語，而在卡拉卡斯人口稠密的佩塔雷區（Petare），則只有數百人出席抗議活動，規模遠低於馬杜羅陣營過去曾動員的示威活動。

69歲示威者羅德里格斯（Soledad Rodriguez）說：「我會儘可能參與遊行活動，直到馬杜羅和佛羅雷斯（Cilia Flores）回來。我完全相信他們會回來，他們是被綁架的。」

值得注意的是，委國政府高層官員並未出現在示威現場。委內瑞拉政府表示正在恢復與華府的外交接觸，並討論向美國出售石油的可能性。

委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也缺席這場集會，而是前往一場農業展銷會，她在電視轉播的談話中承諾，「在我們的總統回來前，我將分秒不休」。

至於委內瑞拉政府另外兩位強硬派人物－內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）和國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也未現身示威活動。

美軍部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜羅夫婦並將他們押往美國紐約，兩人面臨毒品恐怖主義陰謀等指控。
 

