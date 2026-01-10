生擒馬杜羅 | 不願中俄勢力進入委內瑞拉 特朗普：美將決定哪些油企可投資

美軍日前突襲委內瑞拉抓捕委國總統馬杜羅並帶往紐約受審，美國總統特朗普周五（9日）表明，若不這麼做，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」，美國不願看到他們出現在那裡，成為近鄰；但他也說，美國開放出售石油給中、俄。不過，特朗普同時強調，美國政府將決定哪些油企獲准在委內瑞拉投資，而根據美國與委方達成的最新安排，美國將精煉並出售至多5000萬桶委內瑞拉原油。

委內瑞拉：與美啟動「探索性外交」進程

馬杜羅與中國、俄羅斯關係密切，他的政權遭到推翻後，目前由副手羅德里格斯擔任委內瑞拉臨時總統，並在美國主導下進行經濟重建。而委內瑞拉外長希爾表示，委內瑞拉政府決定與美國政府啟動「探索性外交」進程，推動恢復各自外交使團工作，制定共同關心的工作議程。美國國務院一支外交官代表團已抵達委內瑞拉首都加拉加斯，就2019年關閉大使館以來的重啟事宜進行評估。美國於2019年3月關閉駐委內瑞拉大使館並撤離外交人員。

與此同時，委方將向美國派遣一支外交官代表團。羅德里格斯譴責美國「嚴重、犯罪、非法且不合法的攻擊」，並誓言：「委內瑞拉將繼續透過外交途徑對抗這種侵略。」

特朗普表示，如果美國沒有採取行動，「中國或俄羅斯就已進入委內瑞拉」，但美國不願看到中、俄成為近鄰。他說：「我已告訴中國，也告訴俄羅斯，我們和你們相處得很好，很喜歡你們，但我們不希望你們出現在那裡。我們不能讓中國或俄羅斯佔據委內瑞拉。」

美官員抵加拉加斯評估重開使館

不過，特朗普也表示，美國開放做生意，中國可以向美國購買想要的石油，俄羅斯也可以向美國取得所需要的石油。

分析人士指出，中國是委內瑞拉原油的最大買家，委國原油約佔中國進口總量的4%，而2025年12月出貨量估計平均超過每日60萬桶。馬杜羅下台後，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元的委內瑞拉原油。

委內瑞拉擁有豐富的石油資源，特朗普先前已表明，美國龐大的石油公司將進入委內瑞拉投資。他周五在白宮與美國石油公司高層開會，討論委內瑞拉石油產業計畫。

特朗普告訴油企領袖，在馬杜羅被捕後，哪些公司能在委內瑞拉營運，將由美國的政府，而非加拉加斯決定，

指石油公司將直接與美打交道

他指外國企業在馬杜羅執政下沒有任何實質保護，並說：「但現在你們有完全的安全保障，這是完全不同的委內瑞拉。我們將決定哪些石油公司要進軍，我們會和這些公司達成協議。」

特朗普表示，石油公司將「直接與我們打交道」，暗示美國政府將試圖將委內瑞拉完全排除在開採自身資源之外。

根據規劃，美國石油企業在當地將投入至少1000億美元（約7800億港元），用於重建所需的產能與基礎設施。

