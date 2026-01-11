美國密西西比發生連環槍擊案 24歲疑犯槍殺父親等6人

美國密西西比州克萊郡（Clay County）當地時間1月9日晚發生連環槍擊事件，造成至少6人死亡。當地執法部門已拘留一名24歲男疑犯摩爾（Daricka Moore）。

密西西比州克萊縣警長埃迪·斯科特於10日上午表示槍擊事件發生鄉郊三個不同地點。24歲疑犯穆爾，當地周五晚開槍殺死6人，包括他的父親及兄長，一名年僅7歲女童親戚，另有一名牧師及其兄弟。

第一宗槍擊案發生在晚上7時前，地點位於大衛山路 （David Hill Road） 的一處住宅。據稱，摩爾槍殺了他 67 歲的父親格倫·摩爾 （Glenn Moore）、55 歲的叔叔威利·蓋恩斯 （Willie Guines） 以及 33 歲的兄弟昆頓·摩爾 (Quinten Moore)。他們顯然均頭部中槍。

其後，摩爾隨後偷走了他兄弟的車，並開往布萊克路 （Blake Road） 的一處住宅。據稱他闖入該房屋並試圖性侵其中一人，當時屋內共有三名孩子和他們的母親。隨後，他向一名7歲女童頭部開槍，將其殺害。警長表示，該女童是疑犯的表妹。

摩爾隨後開車前往賽洛姆-格里菲斯路 （Siloam-Griffith Road） 的一處住宅。調查人員在該處房屋後面發現了被藏起來的車，並找到了巴里·布拉德利 （Barry Bradley） 和塞繆爾·布拉德利 （Samuel Bradley） 的屍體。他們顯然也同樣是頭部中槍。

布拉德利兄弟其中一人是附近一間教堂的牧師，而摩爾可能至少認識這位牧師。

疑犯將被控一級謀殺，面臨判處死刑，犯案動機未明。