歐盟批准南美貿易協議 多國農民反彈

歷經逾25年談判，歐盟周五正式批准與南美洲「南方共同市場」簽署自由貿易協定，將打造全球最大自由貿易區之一。此舉得到南美多國政府高度讚許，但在歐洲內部卻遭遇農民強烈反彈，法國總統馬克龍也表態反對。

根據巴西政府聲明，這項「歐盟-南方共同市場（南共市）自由貿易協定」涵蓋約7.2億人口，總體經濟規模逾22萬億美元。巴西副總統及工商發展部長奧克明表示，這是南方共市歷來最大規模的協議，將擴大巴西企業進入歐盟市場的機會，並促進投資與永續發展。他強調，協議是雙贏，能帶來更便宜且品質更佳的產品。

歐盟輪值主席國塞浦路斯宣布，多數成員國支持協議，僅法國、愛爾蘭、波蘭、奧地利及匈牙利投下反對票，比利時則選擇棄權。歐盟外交官指，至少21國支持，已達成所需的「及格多數」。然而，協議在歐洲農業界引發激烈抗議。法國農民駕駛拖拉機進入巴黎市區，在巴黎鐵塔與凱旋門前集會，抗議低價南美農產品可能衝擊本地市場。馬克龍總統在社交媒體上表明，法國投反對票，並稱國會「一致反對」。儘管存在爭議，歐盟委員會主席馮德萊恩預計本周稍後與南美領袖共同簽署協議。