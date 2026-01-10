Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明州ICE執法擊斃女子引發示威 警宣布集會非法一度拘留至少30人

即時國際
更新時間：22:57 2026-01-10 HKT
發佈時間：22:57 2026-01-10 HKT

美國明尼蘇達州發生移民及海關執法局（ICE）人員執法期間開槍擊斃37歲女子古德（Renee Good）的事件，再次激起民眾不滿，引發反ICE示威。該市警方宣布集會非法，至少30人被拘留後獲釋。

當地周五晚8時許，市中心最少2間酒店成為反 ICE抗議者的目標，數百人聚集在一間酒店附近，隨後穿過市中心前往另一間酒店。他們打鼓、吹口哨，並用手電筒照射窗戶，據報還有人「強行從巷道入口闖入酒店」。

相關新聞：明州ICE擊斃女子 涉案警員手機影片曝光 連開三槍辱罵「婊子」

相關新聞：美司機拒受查圖撞ICE人員 明尼蘇達37歲女遭射殺觸發示威︱有片

警方指衝突不斷升級，有人「向警員、警車和路上的其他車輛投擲雪、冰塊和石塊」。酒店有財產損失，一名警員受輕傷但無需就醫。

警方於晚上約10時15分宣布集會非法當地並發布了多項驅散令。發言人表示：「在明尼蘇達州巡邏隊和明尼蘇達州自然資源部的協助下，至少有30人被拘留、傳訊後獲釋。」

據報倡導團體周末在全美各地組織了逾1000場示威活動，要求ICE離開他們的社區。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
7小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
14小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
5小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
2026-01-09 20:00 HKT
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
又有連鎖酒樓長腳蟹減價 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5間分店有得食
又有連鎖酒樓長腳蟹減價 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5間分店有得食
飲食
10小時前