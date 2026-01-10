明州ICE執法擊斃女子引發示威 警宣布集會非法一度拘留至少30人

美國明尼蘇達州發生移民及海關執法局（ICE）人員執法期間開槍擊斃37歲女子古德（Renee Good）的事件，再次激起民眾不滿，引發反ICE示威。該市警方宣布集會非法，至少30人被拘留後獲釋。



當地周五晚8時許，市中心最少2間酒店成為反 ICE抗議者的目標，數百人聚集在一間酒店附近，隨後穿過市中心前往另一間酒店。他們打鼓、吹口哨，並用手電筒照射窗戶，據報還有人「強行從巷道入口闖入酒店」。

警方指衝突不斷升級，有人「向警員、警車和路上的其他車輛投擲雪、冰塊和石塊」。酒店有財產損失，一名警員受輕傷但無需就醫。

警方於晚上約10時15分宣布集會非法當地並發布了多項驅散令。發言人表示：「在明尼蘇達州巡邏隊和明尼蘇達州自然資源部的協助下，至少有30人被拘留、傳訊後獲釋。」

據報倡導團體周末在全美各地組織了逾1000場示威活動，要求ICE離開他們的社區。