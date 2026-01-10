美國商務部「轉軚」 路透社：將撤銷中國製造無人機限制計劃

路透社報道，美國商務部周五（9日）表示，已撤銷一項為解決「國家安全」問題而限制中國製造無人機進口的計劃。上月，美國聯邦通信委員會（FCC）以「對國家安全構成不可接受的風險」為由，將所有外國製造的新型無人機及零部件列入「受管制清單」。



報道稱，FCC本周早些時候表示，正將部分「非中國製造無人機」排除在上月相關限制之外。而根據美國政府網站當地時間周五（1月9日）發布的消息，美商務部於去年10月8日將擬限制進口中國製造無人機的提案提交白宮審查後，於本周四（1月8日）撤銷了該提案。

美方曾與大疆代表會面

路透社提到，根據網上公開信息，美國白宮和商務部在去年12月19日之前就相關提案舉行了多次會議，並於同月與中國無人機製造商大疆的代表會面。大疆方面當時告訴美官員，對中國製造無人機實施全面限制「沒有必要、不合理，而且會對美國利益相關方造成極其嚴重的損害」。



報道稱，美國商務部未立即回應置評請求。報道同時提到中國製造無人機在美國民用無人機銷售市場的重要地位。



路透社、美國《國會山報》早前曾報道，美國聯邦通信委員會去年12月22日表示，已將大疆以及所有外國製造的無人機及其零部件列入一份被認定「對國家安全構成不可接受風險」的企業清單，並將禁止批准新的無人機型號對美國出口或銷售。

報道稱，被列入所謂FCC的「受管制清單」意味著，今後外國無人機企業將無法獲得FCC的批准，在美國銷售新的無人機型號。該認定並不禁止進口、銷售或使用任何此前已獲得FCC授權的現有設備型號，也不影響此前已購買的無人機。