伊朗示威｜流亡前王儲號召上街 影響力受關注

伊朗經濟惡化引發的示威越演越烈之際，流亡海外的前王儲禮薩．巴列維（Reza Pahlavi）呼籲當地民眾昨晚再上街頭，外媒分析指，他的影響力將受考驗，伊朗最高領袖哈梅內伊則面臨嚴峻困境。

有美媒分析稱，伊朗這次示威浪潮也代表首度考驗着當地民眾是否會受到流亡海外的反對派重要人物禮薩（已故前國王穆罕默德·巴列維之子）的影響。今次示威潮出現支持伊朗國王的呼聲，這在過往可能會被判處死刑，但如今卻凸顯出民眾對於伊朗經濟困境的怒吼。

禮薩早前已呼籲伊朗民眾周四晚間上街示威，並再次敦促民眾當地昨晚8時上街抗議。他更呼籲歐洲各國領袖加入美國總統特朗普的行列，承諾「追究伊朗政權的責任」。

華盛頓近東政策研究所資深研究員戴格瑞斯表示：「改變抗議情勢的是前王儲禮薩的呼籲。」「從社交媒體的發文來看，伊朗民眾顯然已經行動，認真響應了抗議的號召，以推翻這個伊斯蘭共和國。」