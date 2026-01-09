伊朗示威 | 各地網絡中斷 傳至少45死逾2000人被捕 特朗普警告恐引美重擊

伊朗民眾不滿生活成本飆升，示威潮持續擴大，現已蔓延全國，人權組織指至少45人喪命、數百人受傷，還有超過2000人被捕，監測機構則說伊朗各地出現網絡中斷現象。美國總統特朗普再次就伊朗騷亂事件發出威脅，揚言如再有示威者死亡，美國將對伊朗進行「嚴厲打擊」。

示威浪潮蔓延全國

伊朗首都德黑蘭西北部的阿亞圖拉卡沙尼大道部分路段擠滿人群與鳴笛支持的車輛。伊朗境外的波斯語電視台和其他社交媒體平台，也播出其他城市的抗議畫面，包括伊朗北部的大不里士與東部聖城麥什赫德。

今次示威浪潮是由伊朗貨幣里亞爾匯價暴跌至歷史新低引爆，導致德黑蘭商家於去年12月28日罷巿抗議，之後示威潮迅速蔓延全國，規模日益擴大。

流亡海外的反對派重要人物、前國王巴列維之子禮薩（Reza Pahlavi）較早前呼籲民眾周四晚再度展開大規模示威。

高呼「獨裁者去死」

其他影像畫面顯示，抗議群眾在艾雅托拉卡沙尼大道反覆高呼反政府口號，包括「獨裁者去死」。

另一段影片顯示，麥什赫德瓦基拉巴德地區一條主要道路也擠滿抗議人潮；該處是什葉派伊斯蘭教最神聖的聖地之一。

其他未經核實的社交媒體影片則顯示，北部城市大不里士也出現大規模抗議，人群高呼「巴列維萬歲」，歷史名城伊斯法罕也有示威活動。

人權團體指控伊朗安全部隊對示威者開槍，死亡人數正持續攀升。

伊朗官方：至少21死

當地媒體與官方聲明指出，自騷亂開始以來，至少已有21人死亡，包括安全部隊人員。

不過，挪威非政府組織「伊朗人權」按確認死亡的人數估算，安全部隊至少射殺45名示威者，其中包括8名未成年人。

伊朗人權主任莫加達姆指，證據顯示，鎮壓的規模與暴力程度每天都在加劇，有數百人受傷、超過2000人被捕。

追蹤全球網絡狀態的組織NetBlocks周四指，實時數據顯示，伊朗正處於全國性網絡中斷。」

特朗普：他們將付出慘痛代價

美國總統特朗普再次發警告稱，若伊朗當局「開始殺害」國內參與抗議活動的群眾，他將對伊朗採取嚴厲行動。特朗普在接受保守派電台主持人休伊特訪問時表示：「我已讓他們知道，如果他們開始殺人，他們在騷亂時往往會這麼做，而且已發生很多騷亂，他們如果這麼做，我們將出手重擊。」

特朗普說，美國正密切關注伊朗發生的騷亂事件，他不確定「是否一定要追究某個人的責任」，但如果伊朗當局對相關人員死亡事件負有直接責任，「他們將付出慘痛的代價」。