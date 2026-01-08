Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

和歌山貓站長｜四代玉「喵」一聲接管貴志站 社長翻譯：會做好呢份工！

即時國際
更新時間：16:12 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:12 2026-01-08 HKT

日本和歌山電鐵貴志站周三舉行就職禮，慶祝三花貓「四代玉」升任第3代貓站長。「四代玉」從和歌山電鐵社長小嶋光信手中接過任命書時，「喵～」了一聲作為回應。小嶋光信幫牠翻譯說：「繼承二代玉的遺志，要做好貴志站長的工作喵。」

小嶋光信將刻有「四玉站長」頭銜的金屬牌掛在「四代玉」的脖子上，現場觀眾報以掌聲。

「四代玉」生於2016年4月17日，2017年初成為見習站長，2019年升為高級站長（科長級），如今成為站長（主任級）。和歌山電鐵另有2隻貓職員，「五代玉」同最獲任命為伊太祈曽站長，同時也公開了新任貓職員——「六代玉」。

日本和歌山電鐵貴志川線貴志站自2007年任命貓咪「小玉」為首位貓站長後大受歡迎，吸引許多遊客前往並帶動收入，令原本只有居民乘搭、面臨財務困境的貴志川線變成旅遊熱點，能維持收支平衡。

初代「小玉」站長於2015年去世，被追贈「永遠名譽站長」的稱號。二代站長「二代玉」去年11月20日離世，享年15歲，相當於人類的75歲，社葬多達500人到場送別，「二代玉」同樣獲追任為榮譽站長。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
6小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
23小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
01:35
立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
3小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
2小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
10小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
23小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
19小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
21小時前