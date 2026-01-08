和歌山貓站長｜四代玉「喵」一聲接管貴志站 社長翻譯：會做好呢份工！

日本和歌山電鐵貴志站周三舉行就職禮，慶祝三花貓「四代玉」升任第3代貓站長。「四代玉」從和歌山電鐵社長小嶋光信手中接過任命書時，「喵～」了一聲作為回應。小嶋光信幫牠翻譯說：「繼承二代玉的遺志，要做好貴志站長的工作喵。」

小嶋光信將刻有「四玉站長」頭銜的金屬牌掛在「四代玉」的脖子上，現場觀眾報以掌聲。

「四代玉」生於2016年4月17日，2017年初成為見習站長，2019年升為高級站長（科長級），如今成為站長（主任級）。和歌山電鐵另有2隻貓職員，「五代玉」同最獲任命為伊太祈曽站長，同時也公開了新任貓職員——「六代玉」。

日本和歌山電鐵貴志川線貴志站自2007年任命貓咪「小玉」為首位貓站長後大受歡迎，吸引許多遊客前往並帶動收入，令原本只有居民乘搭、面臨財務困境的貴志川線變成旅遊熱點，能維持收支平衡。

初代「小玉」站長於2015年去世，被追贈「永遠名譽站長」的稱號。二代站長「二代玉」去年11月20日離世，享年15歲，相當於人類的75歲，社葬多達500人到場送別，「二代玉」同樣 獲追任為榮譽站長。