美新版倒金字塔飲食指南出爐　倡多攝蛋白質與健康脂肪

即時國際
更新時間：16:04 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:04 2026-01-08 HKT

美國政府公佈2025至2030年度新版《美國人飲食指南》，首次以「倒金字塔」形式呈現，呼籲民眾增加蛋白質和健康脂肪的攝取量，並對牛油表示讚賞，推翻多年以穀類為主的傳統飲食觀念，引發營養學界褒貶不一。  

倡多蛋白質少糖少加工食品

美國衛生與公共服務部（HHS）部長小甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）與農業部（USDA）部長羅林斯（Brooke Rollins）7日聯合發佈新版指南。新版圖表呈倒金字塔形，頂層面積最大，涵蓋蛋白質、乳製品、水果、蔬菜及「健康脂肪」；底層尖端則為全穀類食物，如麵包與米飯。小甘迺迪形容，新結構是「把過去顛倒的金字塔矯正過來」。  

美國衛生與公共服務部（HHS）部長小甘迺迪。路透社
指南建議，蛋白質每日攝取量幾乎為上一版本的兩倍，並鼓勵選擇全脂乳製品，包括芝士與牛奶，每日應攝取三份。脂肪來源方面，指南建議優先選擇橄欖油，並明確優先選擇牛油，此舉引起心臟病專家關注。

指南強調應進食「富含纖維」的全穀物，每日兩至四份，但須大幅減少高度加工的精製碳水化合物，如白麵包與餅乾。同時建議每日攝取三份蔬菜與兩份水果，並強烈呼籲避免超加工食品、含糖飲料與高鹽食物，如汽水、洋芋片及甜點。小甘迺迪直言，「我的訊息很明確：吃真正的食物」。 

現代超市充斥著超加工食品。美聯社
心臟協會表達擔憂

美國醫學會主席表示讚賞新指南強調的加工食品危害，惟美國心臟協會則對指南的蛋白質建議及紅肉攝取提出質疑。協會擔憂高鹽與高飽和脂肪攝取可能增加心血管疾病風險，並建議消費者優先選擇植物蛋白、海鮮和瘦肉。

值得一提的是，新指南雖強調動物性產品，亦設有素食與純素飲食指引，建議以豆類、堅果、豆腐及天貝補充蛋白質，同時避免加工素食替代品。這是美國自1992年推出首版食物金字塔以來的最大調整。  
 

