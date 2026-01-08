Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美司機拒受查圖撞ICE人員 明尼蘇達37歲女遭射殺觸發示威︱有片

即時國際
更新時間：12:30 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-08 HKT

美國移民局（ICE）執法人員7日截查一輛汽車時，37歲女司機拒絕配合，並試圖撞開在車頭攔阻的執法人員，遭連轟多槍當場死亡。事件激起當地及紐約民眾示威。

目擊者：死者面部中多槍

綜合外媒報道，美國國土安全部（DHS）6日宣布在明尼蘇達州大規模打擊非法移民。7日，該州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），ICE人員在截停一輛汽車準備檢查時，37歲女司機Renee Nicole Good拒絕受查。

相關新聞：美移民局報告由AI「看圖作文」 聯邦法官質疑可信性

網上流傳的影片可見，ICE人員試圖開啟汽車車門時，Renee Nicole Good即開車掉頭，準備離開，並試圖在車頭欄阻的人員的方向駛離。該執法人員即拔出手槍，朝司機位置開多槍，然後往旁閃避。

ICE人員開火後，汽車繼續轉彎駛離，但在約十米外失控撞上泊在路邊的另一輛車後停下。執法人員之後發現女司機在座位上流血昏迷。

目擊者者Emily Heller向媒體表示，事發時有汽車堵塞道路，疑是抗議ICE打擊非法移民的行動，期間聽到有女探員拿令女司機「滾出去」。她指，涉事ICE人連開多槍，女司機面部中逾一彈。

特朗普開腔撐「自衛」

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）事後表示，開槍的ICE特工是自己及同僚生命受到威脅下自衛還擊。

相關新聞：美國成立新審查中心 加強移民審查

美國總統特朗普則在網上發文，認同諾姆的說法。

不過，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）則反駁上述的自衛說法，指現場影片直接反駁該些「胡亂編造」的謊言。

槍擊事件，觸發大批民眾上街抗議，要求ICE離開明尼蘇達州。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
18小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前