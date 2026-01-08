美司機拒受查圖撞ICE人員 明尼蘇達37歲女遭射殺觸發示威︱有片

美國移民局（ICE）執法人員7日截查一輛汽車時，37歲女司機拒絕配合，並試圖撞開在車頭攔阻的執法人員，遭連轟多槍當場死亡。事件激起當地及紐約民眾示威。

目擊者：死者面部中多槍

綜合外媒報道，美國國土安全部（DHS）6日宣布在明尼蘇達州大規模打擊非法移民。7日，該州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），ICE人員在截停一輛汽車準備檢查時，37歲女司機Renee Nicole Good拒絕受查。

網上流傳的影片可見，ICE人員試圖開啟汽車車門時，Renee Nicole Good即開車掉頭，準備離開，並試圖在車頭欄阻的人員的方向駛離。該執法人員即拔出手槍，朝司機位置開多槍，然後往旁閃避。

ICE人員開火後，汽車繼續轉彎駛離，但在約十米外失控撞上泊在路邊的另一輛車後停下。執法人員之後發現女司機在座位上流血昏迷。

目擊者者Emily Heller向媒體表示，事發時有汽車堵塞道路，疑是抗議ICE打擊非法移民的行動，期間聽到有女探員拿令女司機「滾出去」。她指，涉事ICE人連開多槍，女司機面部中逾一彈。

特朗普開腔撐「自衛」

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）事後表示，開槍的ICE特工是自己及同僚生命受到威脅下自衛還擊。



美國總統特朗普則在網上發文，認同諾姆的說法。

不過，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）則反駁上述的自衛說法，指現場影片直接反駁該些「胡亂編造」的謊言。

槍擊事件，觸發大批民眾上街抗議，要求ICE離開明尼蘇達州。