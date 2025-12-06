美國成立新審查中心 加強移民審查

美國公民及移民服務局（USCIS）周五（5日）宣布成立一個新審查中心，旨在加強移民審查，保障國家安全。

通報指，審查中心總部設在喬治亞州亞特蘭大，旨在使美國移民系統能更有效甄別恐怖份子、犯過罪的外國人以及其他可能對公共安全構成潛在威脅、犯有欺詐或其他罪行的外國公民。

投入運營後，審查中心將利用來自國土安全部、其他執法機構及情報機構的所有篩選資源，採用人工智能等技術，對移民申請進行更徹底全面的補充審查，並優先處理來自「受關注國家」公民的申請。

美國移民和海關執法局（ICE）今年大規模搜捕非法移民。美聯社

墨西哥移民在收容所等待入境美國。路透社

相關新聞：美縮短難民工作許可效期 5年大砍至18個月 旅行禁令擬擴至32國

公民及移民服務局局長埃德洛表示，在前總統拜登任內，政府一直加快移民和入籍程序，卻很少考慮這會對國家安全和社區安全造成怎樣的影響。總統特朗普上任第一天，局面就截然不同。在特朗普的領導下，該部門正在建立更多保護措施，以確保欺詐、欺騙和威脅不會破壞移民系統的完整性。