格陵蘭之爭︱特朗普死心不息欲取控制權 豐富稀土外仲具戰略位置……

2026年開端，繼美國空襲委內瑞拉及俘擄該國總統馬杜羅後，特朗普（Donald Trump）再度提出希望取得丹麥自治領地格陵蘭（Greenland），讓這個位處北極圈內荒蕪區域，成為全球焦點。為甚麼格陵蘭島會被美國覬覦，除了區內豐富的天然資源外，其重要戰略位置同樣是關鍵。

位於北美洲的格陵蘭，是世界最大島嶼，是世界上人口最稀少的地區，大約5.6萬人在島上生活，當中大部分是土著因紐特人（Inuit）。格陵蘭島約80%領土被冰雪覆蓋，是丹麥的一個自治領土，同時是丹麥和美國軍事基地的所在地。

為丹麥自治領土

當地經濟主要以漁業為主，丹麥政府補貼約佔格陵蘭約2成GDP。過去300多年來，一直由近3,000公里以外的的丹麥控制。1979年，全民公投讓格陵蘭獲得對境內大部分政策的控制權，丹麥則保留對格陵蘭島外交和國防的控制權。

特朗普早於在第一個美國總統任期內，已提出很想買下格陵蘭。到了再度入主白宮，特朗普不止一次提出，用軟硬兼施方式取得格陵蘭。除了特朗普「出口術」，過去百多年，美國已不止一次提岀取得格陵蘭的控制權。



1867年，美國國務卿威廉·H·蘇厄德（William H Seward）又主導與丹麥談判購買格陵蘭島，但未能達成任何協議。



1946年，美國曾提出支付1億美元購買格陵蘭領土，但遭到丹麥政府拒絕。



2019年，特朗普在第一任期內也曾提出購買格陵蘭，當時，丹麥和格陵蘭政府均表明：「格陵蘭島不出售」。

稀土蘊藏佔全球10％

近年來，格陵蘭島的自然資源越來越被關注，包括開採稀土礦物、鈾和鐵。全球暖化讓格陵蘭冰層融化，令這此珍貴資源更容易被開採。

格陵蘭南部的寬納斯特，蘊藏僅次於中國的稀土儲量和鈾礦，同時佔全球稀土產量的10%。惟2021年，格陵蘭國會通過新法，禁止開採鈾礦，並停止開發格陵蘭南端寬納斯特的稀土礦藏。

在地理位置上，格陵蘭是丹麥的自治領土，位於美國和歐洲之間，是連接北美、歐洲與亞洲的重要樞紐。全球暖化，亦解封了北冰洋，北極海出現東北航道、西北航道和中央行航道；其中中央行道穿越北極中心點，東北航道沿西伯利亞海岸航行，西北航道則沿著加拿大通往北大西洋與北太平洋。

全球暖化促使新航道出現

格陵蘭地理位置處在三條新航道的要衝。科學家預測，北極浮冰可能在2030至2050年間完全融化；屆時，具備穿越1.3米冰層能力的貨輪將可在北極航道航行。



有指，若擁有格陵蘭島控制權，將讓美國在北極的地緣政治博弈中佔據主導地位。二戰後，美軍仍駐紮在格陵蘭，皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base，原名圖勒空軍基地）自此由美國運作。美軍在基地長期駐軍，部署F-35戰機，甚至設置導彈預警與監測系統等。

丹麥皇家國防學院副教授馬克·雅各布森（Marc Jacobsen）曾表示：「如果俄羅斯向美國發射導彈，核武器最短的路線就是經由北極和格陵蘭。」



與此同時，中國和俄羅斯被指近年來開始增強其北極軍事能力。美國進一步發展其在北極的存在，以對抗其競爭對手。