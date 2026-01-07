生擒馬杜羅｜美媒爆CIA密件 倡特朗普棄馬查多 推委內瑞拉代總統掌權

委內瑞拉總統馬杜羅被美軍擄走後，該國局勢發展備受關注。《華爾街日報》引述兩名知情人士披露，美國中央情報局（CIA）向總統特朗普提交的一份機密評估報告結論指出，若委內瑞拉領袖馬杜羅下台，其現有的親信團隊——包括現任副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在內，較反對派更具能力維持國家穩定。報道指，這項建議促使特朗普政府改變立場，決定支持羅德里格斯而非反對派旗手馬查多（Maria Corina Machado）。

白宮：以美國利益為首要考量

路透社引述知情人士證實，《華爾街日報》以上報道的內幕屬實。報道又指，特朗普已聽取了相關簡報，報告同時在國安團隊的極少數核心成員間傳閱。這份評估成為特朗普政府決策的關鍵轉捩點，讓美方在處理委內瑞拉長年政治僵局時，選擇了「維持現狀穩定」的現實主義路線。

報道指，CIA建議特朗普支持羅德里格斯執掌委內瑞拉政府，而非反對派旗手馬查多（圖）。法新社

報道指，特朗普已聽取了相關簡報。法新社

報道指，CIA建議特朗普支持羅德里格斯（圖）執掌委內瑞拉政府。法新社

對於此項報導，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）並未直接證實報告細節，但強調總統特朗普定期聽取有關全球各地政治動態的簡報。萊維特在聲明中表示：「總統及其國家安全團隊正作出務實的決定，以確保委內瑞拉最終符合美國利益，並為委內瑞拉人民創造更好的國家。」

這項決策標誌著美方對委內瑞拉政策的重大轉換。過去一段時間，美方曾高調支持反對派領袖馬查多，認為她是「恢復委國民主的希望」。然而，CIA 的最新分析顯然認為，反對派在控制軍方、政府官僚體系及維持社會運作方面，遠不及馬杜羅體系內的羅德里格斯。

外交分析家指出，羅德里格斯作為馬杜羅的副手，在委國體制內擁有深厚人脈，若能獲得華府支持，被視為是實現委內瑞拉「有序過渡」的捷徑。

然而，此舉亦可能引發美國國內部分對委政策強硬派的反彈，特別是過去數年投入大量資源扶植反對派的政界人士。目前馬查多陣營尚未就此消息作出正式回應。