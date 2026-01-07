Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜美媒爆CIA密件 倡特朗普棄馬查多 推委內瑞拉代總統掌權

即時國際
更新時間：09:13 2026-01-07 HKT
發佈時間：09:13 2026-01-07 HKT

委內瑞拉總統馬杜羅被美軍擄走後，該國局勢發展備受關注。《華爾街日報》引述兩名知情人士披露，美國中央情報局（CIA）向總統特朗普提交的一份機密評估報告結論指出，若委內瑞拉領袖馬杜羅下台，其現有的親信團隊——包括現任副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在內，較反對派更具能力維持國家穩定。報道指，這項建議促使特朗普政府改變立場，決定支持羅德里格斯而非反對派旗手馬查多（Maria Corina Machado）。

白宮：以美國利益為首要考量

路透社引述知情人士證實，《華爾街日報》以上報道的內幕屬實。報道又指，特朗普已聽取了相關簡報，報告同時在國安團隊的極少數核心成員間傳閱。這份評估成為特朗普政府決策的關鍵轉捩點，讓美方在處理委內瑞拉長年政治僵局時，選擇了「維持現狀穩定」的現實主義路線。

報道指，CIA建議特朗普支持羅德里格斯執掌委內瑞拉政府，而非反對派旗手馬查多（圖）。法新社
報道指，CIA建議特朗普支持羅德里格斯執掌委內瑞拉政府，而非反對派旗手馬查多（圖）。法新社
報道指，特朗普已聽取了相關簡報。法新社
報道指，特朗普已聽取了相關簡報。法新社
報道指，CIA建議特朗普支持羅德里格斯（圖）執掌委內瑞拉政府。法新社
報道指，CIA建議特朗普支持羅德里格斯（圖）執掌委內瑞拉政府。法新社

對於此項報導，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）並未直接證實報告細節，但強調總統特朗普定期聽取有關全球各地政治動態的簡報。萊維特在聲明中表示：「總統及其國家安全團隊正作出務實的決定，以確保委內瑞拉最終符合美國利益，並為委內瑞拉人民創造更好的國家。」

這項決策標誌著美方對委內瑞拉政策的重大轉換。過去一段時間，美方曾高調支持反對派領袖馬查多，認為她是「恢復委國民主的希望」。然而，CIA 的最新分析顯然認為，反對派在控制軍方、政府官僚體系及維持社會運作方面，遠不及馬杜羅體系內的羅德里格斯。

外交分析家指出，羅德里格斯作為馬杜羅的副手，在委國體制內擁有深厚人脈，若能獲得華府支持，被視為是實現委內瑞拉「有序過渡」的捷徑。

然而，此舉亦可能引發美國國內部分對委政策強硬派的反彈，特別是過去數年投入大量資源扶植反對派的政界人士。目前馬查多陣營尚未就此消息作出正式回應。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
11小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
22小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
20小時前
法新社
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
1小時前
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
影視圈
22小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
16小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT